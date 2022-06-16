Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в Парламент

На рассмотрение Парламента в 2022 году внесут норму, исключающую отдельный закон о Первом Президенте. Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин, передает Tengrinews.kz.



"Поскольку из Конституции исключена норма о том, что должен быть отдельный закон о Первом Президенте, соответственно, этот закон должен быть убран. Это будет в рамках законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты в соответствии с принятыми в Конституцию изменениями. Его внесут на рассмотрение Парламента в этом году", - сказал Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.



Также, по словам министра юстиции, в Уголовном кодексе останется лишь общая статья, предусматривающая ответственность за посягательство на честь и достоинство президента.



"Общая для всех президентов. Отдельно для Елбасы статьи не будет", - отметил Канат Мусин.