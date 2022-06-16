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Токаев отреагировал на предложение переименовать Казахстан

Просмотров:572 Опубликовано: Сегодня, 14:34
Токаев отреагировал на предложение переименовать Казахстан
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на предложение переименовать Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Некоторые граждане во время референдума предлагали переименовать государство. Они считают, что окончание "стан" в названии страны чуждо для Казахстана и всей Азии. Нельзя сказать, что это обоснованно. Потому что в мире есть такие страны, как Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и страны Центральной Азии", - сказал Токаев на первом заседании Национального курултая.

Президент отметил, от имени независимого Казахстана было подписано множество международных соглашений, закреплены государственные границы.

"Поэтому было бы безответственным решением переименовать страну в таких условиях. Это напрямую влияет на государственную безопасность и мирную жизнь наших граждан", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Daulet201999
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:51
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  • Ирон
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:45
Такое высказывание звучит несколько странно, из уст человека предложившего переименовать столицу. Там столько же последствий было, в документах, соглашениях, брендах и так далее.
 
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  • Галина63
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:37
Правильно сказал Президент - лучше бы вернули старое название столицы - Астана chih
 
 

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