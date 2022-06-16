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Токаев предложил вернуть День республики

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Токаев предложил вернуть День республики
Фото:t.me/bort_01
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню республики статус национального праздника, передает Tengrinews.kz.

"Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников. Предлагаю вернуть Дню республики статус национального праздника. Поэтому каждый год 25-го октября мы должны отмечать его как главный праздник нашей страны", - сказал Токаев на первом заседании Национального курултая.

Глава государства напомнил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация независимости Казахстана.

"Это был первый шаг к независимости нашей страны. В принятии этого документа очень важную и даже решающую роль сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День республики должен стать символом исторического шага к государственности.

Разумеется, первоначальный смысл Дня независимости будет сохранен. Этот день остается национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в независимость", - добавил Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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