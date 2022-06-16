Токаев предложил вернуть День республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню республики статус национального праздника, передает Tengrinews.kz.



"Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников. Предлагаю вернуть Дню республики статус национального праздника. Поэтому каждый год 25-го октября мы должны отмечать его как главный праздник нашей страны", - сказал Токаев на первом заседании Национального курултая.



Глава государства напомнил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация независимости Казахстана.



"Это был первый шаг к независимости нашей страны. В принятии этого документа очень важную и даже решающую роль сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День республики должен стать символом исторического шага к государственности.



Разумеется, первоначальный смысл Дня независимости будет сохранен. Этот день остается национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в независимость", - добавил Президент.