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Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Мы не должны торопиться - Токаев о переходе на латиницу
Иллюстрация ©Tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об искажении казахского языка латиницей, передает Tengrinews.kz.

"Еще один важный вопрос - язык. Речь идет о переходе на латиницу. Некоторые представители общественности обеспокоены тем, что мы до сих пор не можем отойти от кириллицы. Прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Это следует хорошо понимать", - сказал Президент на первом заседании Национального курултая.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса.

"Мы уже дважды пытались перейти на латиницу, однако неудачно. Искусственно перейти с кириллицы на латиницу невозможно, только изменив соответствующие буквы. В противном случае это приведет к большой ошибке. Главное, чтобы граждане, особенно наша молодежь, знали порядок написания всех слов казахского языка латиницей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает необходимым пересмотреть правила правописания казахского языка.

"Я поручил Институту языкознания разработать специальную работу по новой орфографии казахского языка. Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу. Мы не должны торопиться. Достаточно посмотреть на названия билбордов и министерств на улице. Наш язык искажен. Откровенно говоря, это кажется неестественным и даже выглядит, как издевательство над нашим языком", - добавил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в поверхностной языковой реформе нет необходимости. Он подчеркнул, что Казахстану нужна настоящая реформа.


Источник: Tengrinews.kz
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