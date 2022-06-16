Активистки в борьбе за снижение пенсионного возраста готовы устроить голодовку

Казахстанские женщины не оставляют попыток добиться снижения пенсионного возраста. Сегодня в ход пошел шантаж. Они требуют отправлять казахстанок на заслуженный отдых в 58 лет, передает КТК
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Сегодня депутаты, эксперты и активистки собрались, чтобы обсудить пенсионный возраст казахстанских женщин. Его снова требуют снизить. До 58 лет. Говорят, что средняя продолжительность жизни стала меньше, а коэффициент смертности, наоборот, повысился. К тому же в стране ежегодно повышают порог выхода на заслуженный отдых. И через пять лет у женщин и мужчин он может сравняться на 63 годах.
«Мы считаем, что пенсионный возраст подняли незаконно. Без референдума. Нас стало тысячи. К нам стали присоединяться со всех уголков Казахстана женщины. У нас есть условие. Если нас не устроит предложение нашего министерства труда, то женщины-активисты по всем регионам почти выходят на акцию протеста в виде голодовки. Это крайняя мера, но вынужденная», — говорит активистка Майкен Бигарстанова.
Постепенное увеличение пенсионного возраста чиновники оправдывают желанием гарантировать безбедную старость. Мол, чем больше трудового стажа, тем выше накопления. Но женщины такую заботу отвергают. С каждым годом трудиться все сложнее. Говорят, что работать после 58 должны только те, кто этого действительно хочет.
«Мы категорично выступаем против вот того антинародного закона, который был принят по повышению пенсионного возраста. Когда эта реформа представлялась, предлагалась, то Министерство труда и социальных отношений, оно обращало внимание, что такой возраст определен в западных развитых странах. Но мы не можем сравниваться с ними по уровню жизни. Наши люди не живут так долго», — говорит депутат мажилиса Ирина Смирнова.
В Минтруда говорят, все предложения активистов услышаны. Для их изучения даже создали специальную рабочую группу.
«Мы свои предложения также подготовили. Все эти предложения рассматриваются непосредственно финансовым блоком. Когда мы уже придем к единому мнению, мы дадим информацию. Но вы должны понимать, что любая инициатива в социальной сфере – это средства. Они всегда должны быть соотнесены со всеми финансово-экономическими возможностями», — отметил министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.
Тамара Дуйсенова сегодня также напомнила, что ранний выход на пенсию может привести к сокращению ежемесячных выплат. Снижение порога, конечно, обсуждается уже не в первый раз. Весной в правительстве говорили, что отправляться на заслуженный отдых раньше, скорее всего, смогут граждане, которые заняты на тяжелом производстве. Но и этот вопрос пока тоже повис в воздухе.
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