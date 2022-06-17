Жайык находится в критическом состоянии - Токаев

Трансграничная река Урал (Жайык) находится в критическом состоянии, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы планируем последовательно расширять возможности для роста зеленых инвестиций и реализации соответствующих проектов. Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан. Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык)", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент Казахстана призвал сообща решать подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию государств.



"Думаю, нам стоит серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов "экономики замкнутого цикла" - циркулярной экономики. Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.