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Жайык находится в критическом состоянии - Токаев

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 20:22
Жайык находится в критическом состоянии - Токаев
Фото: t.me/bort_01
Трансграничная река Урал (Жайык) находится в критическом состоянии, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы планируем последовательно расширять возможности для роста зеленых инвестиций и реализации соответствующих проектов. Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан. Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык)", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана призвал сообща решать подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию государств.

"Думаю, нам стоит серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов "экономики замкнутого цикла" - циркулярной экономики. Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 22:08
Жайык пересыхает во многом из-за бесконтрольного забора воды в верхнем течении для наполнения Ириклинского водохранилища.
 
 

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