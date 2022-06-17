«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 17 Июня
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.87 KZT
  • €1 = 469.97 KZT
  • 1 RUB = 7.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев откровенно ответил на вопрос про Донецк и Луганск

Просмотров:27 Опубликовано: Сегодня, 22:54
Токаев откровенно ответил на вопрос про Донецк и Луганск
Фото: t.me/bort_01
Президент Касым-Жомарт Токаев откровенно ответил на вопрос про Донецк и Луганск, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу (о ситуации в Украине. - Прим.). Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо. Разные мнения высказываются. Но я хотел бы отметить, что современное международное право - это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом. Это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно, и специально внесли как компромисс два принципа, которые противоречат друг другу", - отметил Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Как отметил Президент, при двух противоречащих принципах есть и разные понимания.

"Одни говорят, что территориальная целостность государства - это святое. Другие говорят, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут создать собственное государство, и могут отделиться по собственному желанию от него. Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет организовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500-600 государств. Конечно же, это будет хаос.

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будем применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - добавил Касым-Жомарт Токаев.



Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика