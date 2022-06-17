Президент Касым-Жомарт Токаев откровенно ответил на вопрос про Донецк и Луганск, передает корреспондент Tengrinews.kz."Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу (о ситуации в Украине. - Прим.). Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо. Разные мнения высказываются. Но я хотел бы отметить, что современное международное право - это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом. Это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно, и специально внесли как компромисс два принципа, которые противоречат друг другу", - отметил Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).Как отметил Президент, при двух противоречащих принципах есть и разные понимания."Одни говорят, что территориальная целостность государства - это святое. Другие говорят, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут создать собственное государство, и могут отделиться по собственному желанию от него. Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет организовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500-600 государств. Конечно же, это будет хаос.По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будем применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - добавил Касым-Жомарт Токаев.