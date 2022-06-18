"Опрокинул кастрюлю". В Атырау от ожогов погиб 9-летний мальчик

Ребенок получил сильнейшие ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном. Врачи Атырауской областной детской больницы до последнего боролись за его жизнь, но спасти мальчика так и не удалось, сообщает ATPress.kz, передает Tengrinews.kz.



По информации представителей областной детской больницы, ребенок поступил в больницу 9 июня, его госпитализировали в отделение реанимации. 14 июня мальчик скончался.



"Площадь ожогов составила 50-55 процентов. Состояние ребенка было крайне тяжелое. Мы все время были на связи со специалистами из Нур-Султана, проводили необходимое лечение. Спасти ребенка не удалось", - говорит заведующий отделением травматологии Сергей Хван.



Тем временем врачи Атырауской детской областной больницы обеспокоены тем, что они не могут направить сложных пациентов в Нур-Султан, где есть ожоговый центр.



"Хоть и у столичной больницы статус городской, у них имеется целое отделение со всем необходимым оборудованием. Наши врачи делают все возможное, но наше отделение не располагает всем необходимым. Все зависит от тяжести состояния пациента. В ожоговом центре в Нур-Султане условия лучше, там могут помочь тяжелым пациентам. Мы пробовали договориться с их врачами, чтобы направлять туда своих пациентов, но безрезультатно. Так как их статус больницы не позволяет принимать больных из регионов. Данная проблема имеется во всех регионах, поэтому ее надо решать на уровне министерства", - говорит Сергей Хван.



Также врачи отмечают, что по сравнению с прошлым годом травмы с ожогами среди детей увеличились в 1,5 раза. С начала года в Атыраускую областную детскую больницу обратились около 200 детей с разными ожогами.