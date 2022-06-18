QazaqGaz увеличит объём газа для внутреннего рынка

Компания подписала меморандум о сотрудничестве с "Газпромом".
На Петербургском международном экономическом форуме председатель правления АО "НК QazaqGaz Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, стороны увеличат объём переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ до 11 млрд кубометров в год, сообщает пресс-служба QazaqGaz.
Этот шаг позволит увеличить поставку товарного газа на внутренний рынок Казахстана на 1,7 млрд кубометров в год, что позволит казахстанской стороне увеличить добычу жидких углеводородов.
Кроме того, ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка" подписали договор на переработку казахстанского газа в 2022-2023 г.г. В частности, в 2022 году к ранее запланированному объему 8,1 млрд кубометров предусмотрено дополнительно переработать около 0,57 млрд кубометров газа, а в 2023 году – дополнительно 1,23 млрд кубометров к первоначальному уровню 2022 года.
ТОО "КазРосГаз" перерабатывает казахстанский газ на мощностях Оренбургского ГПЗ для обеспечения стабильной работы нефтегазоконденсатного месторождения и обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан товарным газом. Ежегодный объём переработки составляет порядка 9 млрд кубометров в год.
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