Астана. 18 июня. КазТАГ – Казахстанскую девушку-полицейского наградили в России за спасение ребенка в Москве, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.



«16 мая старший лейтенант полиции Зарина Жуманбек, направляясь после учебы в общежитие, увидела женщину с двумя малолетними детьми, которые переходили трамвайные пути. Порывом ветра с головы одной из девочек сорвало кепку, которая упала на пути. Она побежала назад, чтобы поднять головной убор, не замечая приближающегося трамвая. Оценив ситуацию, девушка-полицейский выхватила девочку практически из-под колес трамвая и отвела ее в безопасное место. После случившегося Зарина успокоила испугавшегося ребенка и затем передала ее взволнованной маме», - говорится в сообщении.



Отмечается, что с возможного места трагедии трамвай проехал еще порядка 12 м.



«Неизвестно, как бы сложились обстоятельства, если бы рядом не оказалась храбрая девушка в погонах. Свидетелями героического поступка хрупкой, но полной решимости, девушки стали учащиеся академии, которые тоже находились на трамвайной остановке», - сказано в сообщении.



Они рассказали о случившемся руководству учебного заведения.



«Этот поступок говорит о высочайшем уровне профессионализма, мужества и четких действиях в экстремальных ситуациях», - подчеркнул один из руководителей Академии управления МВД России Григорий Скрипкин, награждая 14 июня в торжественной обстановке Зарину Жуманбек почетной грамотой этого учебного заведения.



Сама казахстанка призналась, что не могла поступить иначе.



«В тот момент я думала лишь о том, как спасти ребенка от беды. Будучи адъюнктом академии, я всегда стремилась с честью и достоинством представлять в другой стране свою Родину – Республику Казахстан. Весь свой накопленный профессиональный багаж знаний я хочу применять во благо нашей страны», - сказала Жуманбек.



По данным МВД Казахстана, за время обучения за рубежом девушка приняла участие в шести научно-практических мероприятиях, в том числе в четырех международных научно-практических конференциях и форумах.