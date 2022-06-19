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Токаев: Мы вводим безвизовый режим для граждан Ирана на 14 дней

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 14:18
Токаев: Мы вводим безвизовый режим для граждан Ирана на 14 дней
.
Во время переговоров в узком формате с президентом Ирана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирина на 14 дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства акцентировал внимание, что в рамках визита было принято важное решение.

"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество", – отметил Президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран.


Источник: Tengrinews.kz
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