Токаев: Мы вводим безвизовый режим для граждан Ирана на 14 дней

Во время переговоров в узком формате с президентом Ирана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирина на 14 дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Глава государства акцентировал внимание, что в рамках визита было принято важное решение.



"Мы для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество", – отметил Президент Казахстана.



Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран.