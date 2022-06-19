Астана. 19 июня. КазТАГ – Начисление вознаграждения по отдельным видам микрокредитов запретят с 1 июля в Казахстане, сообщил ИО председателя агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Нурлан Абдрахманов.



«Для ограничения объема проблемной задолженности по микрокредитам с 1 января 2022 года в отношении потребительских микрокредитов, в том числе онлайн микрокредитов, законодательно был установлен запрет на начисление комиссий и неустойки по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства. Дополнительно, для недопущения роста просроченной задолженности по микрокредиту приняты законодательные поправки по установлению с 1 июля 2022 года запрета на начисление вознаграждения по потребительским микрокредитам по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства», - сообщил Абдрахманов, отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции «Ак жол» касательно запрета онлайн-кредитования, как важного фактора неадекватной закредитованности населения и мошенничества в этой сфере.



Он пояснил, что для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам, а также снижения долговой нагрузки и закредитованности населения в сегменте микрокредитования агентством реализован пакет регуляторных мер.



«В текущем году в рамках законопроекта по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности предусмотрено снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в два раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита. Таким образом, если микрокредит выдан на сумму Т153 150, то переплата по вознаграждению за основной период и с учетом пролонгаций, а также начисленных пени (штрафов) по причине просрочек максимально составит Т76 575», - пояснил ИО главы АРРФР.



Он напомнил, что с 2020 года агентством введено требование по обязательному расчету микрофинансовой организацией (МФО) коэффициента долговой нагрузки (КДН), согласно которому ежемесячные платежи по всем кредитам заемщика не должны превышать 50% от его ежемесячных доходов.



«В феврале 2022 года для повышения ответственности МФО по соблюдению нормативных значений долговой нагрузки, КДН был включен в перечень пруденциальных нормативов и обязательных к соблюдению норм, и лимитов. При этом информация о КДН каждого заемщика будет передаваться МФО в кредитное бюро, что позволит осуществлять оперативный мониторинг. В феврале 2022 года для недопущения выдачи кредитов неплатежеспособным лицам Агентством были ужесточены требования к расчету КДН. Так, из 18 критериев определения доходов заемщика, используемых при расчете КДН, были исключены шесть критериев, не являющихся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов, что позволит существенно охладить темп роста выдачи новых потребительских онлайн микрокредитов», - добавил Абдрахманов.



Напомним, ранее КазТАГ привел данные Абдрахманова о том, что свыше Т45 млрд просрочили 388 тыс. казахстанцев по микрокредитам «до зарплаты».