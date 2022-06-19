"Он хотел меня убить". Футболист ПСЖ рассказал о конфликте с Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Аргентины Леандро Паредес откровенно рассказал о конфликте, который произошел у него с Лионелем Месси, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Инцидент случился во время матча Лиги чемпионов в 2021 году, когда его звездный товарищ по сборной еще выступал в "Барселоне".
"Месси разозлился, потому что я кое-что сказал партнерам по команде и он услышал меня. Он страшно рассердился и напал. Это было ужасно. Он хотел убить меня, а я просто хотел вернуться домой", - поделился футболист.
По словам Паредеса, после этого, находясь в расположении сборной, Месси продолжил с ним общаться, будто ничего не произошло. А теперь, выступая в одном клубе, они со смехом вспоминают ту ситуацию.
"Теперь, когда заходит разговор, мы вспоминаем тот случай и смеемся. Но тогда он действительно хотел меня убить", - сказал Паредес.
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