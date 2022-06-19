Названы 15 лайфхаков для экономии на авиабилетах и отелях

В большей части стран по всему миру были сняты ограничения в связи с коронавирусом. Многие туристы готовятся отправиться в так называемые "путешествия из мести" - поездки, отложенные из-за локдаунов и закрытий границ. Tengritravel.kz совместно Aviata.kz представляют 15 полезных советов, позволяющих значительно сэкономить в путешествиях.



1. Отслеживать акции авиакомпаний



Для того чтобы купить билеты по выгодным ценам, стоит подписаться на страницы авиакомпаний в социальных сетях. Перевозчики периодически публикуют там информацию об акциях, и тогда есть шансы успеть ей воспользоваться, нежели каждый раз искать скидки по поисковику.



2. Приобретать билеты, когда составлен весь маршрут



Покупая билет в одну из точек направления заранее или по акции, не предусмотрев полный маршрут, есть риск понести дополнительные траты. Например, расстояние до следующей точки путешествия может оказаться большим, чем вы рассчитывали, или прилет быть назначен в неудобное для дальнейшего передвижения время.





3. Покупать билеты заранее



Раннее планирование путешествия позволяет сэкономить деньги почти на каждом этапе, это же правило актуально для покупки билетов. Билеты за несколько месяцев до перелета/поездки могут быть значительно, а то и в разы дешевле. Особенно полезным этот лайфхак считается для путешествий в дальние страны.



4. Присмотреться к "специальным дням" полетов



Существует мнение, что билеты в ночь со вторника на среду вырастают в цене, поэтому лучше приобрести билеты в первой половине недели. Есть и другая рекомендация - улетать по вторникам, средам или четвергам. Считается, что это менее популярные, оттого более дешевые дни для перелета. Так как по понедельникам отправляются в деловые поездки, а в отпуск - к концу недели, чтобы охватить побольше выходных дней.



5. Не выбирать праздничные даты



Этот совет объясняется прежде всего дороговизной билетов в эти дни. Поэтому стоит просмотреть календарь национальных праздников страны, куда вы отправляетесь. К тому же могут быть проблемы с бронированием гостиниц и посещением достопримечательностей из-за наплыва посетителей.



6. Путешествовать не в пик сезона



Такой лайфхак рекомендуется для направлений, где довольно продолжительный туристский сезон: от нескольких месяцев и более. Особенно актуальным он может быть для пляжных курортов. Например, если основной поток туристов отправляется в определенный город/страну с июня по август, то можно запланировать поездку на конец мая или начало сентября. Конечно, стоит учесть, насколько увеличится количество осадков или снизится температура, чтобы отдых в итоге не разочаровал.



7. Приобретать горящие туры



Как известно, в такой турпакет входят те же услуги, что и при стандартном, но операторы не успели продать его вовремя и реализуют с большой скидкой. Такой совет подойдет для путешественников, располагающих свободным временем на ожидание подходящего варианта либо гибким графиком, чтобы иметь возможность быстро выкупить путевку и отправиться в поездку. Этот вариант путешествия предполагает и риски, например условия в отеле могут оказаться не теми, что ожидают туристы.



8. Экономить на передвижении внутри страны/региона



Путешествуя сразу в несколько городов или даже стран в одном регионе, можно поискать альтернативу авиаперевозкам. Например, в Европе сравнительно небольшие расстояния, и поездка на поезде или автобусе обойдется значительно дешевле. Рекомендуется изучать варианты трансфера на английском или официальном языке страны нахождения. К примеру, если проверить стоимость полета из Берлина в Париж в день бронирования, то цены начинаются от 54 тысяч тенге в один конец, тогда как поездка на автобусе в ту же дату обойдется от 21 тысячи тенге. Важно учесть, что долететь можно всего за 1 час 45 минут, а ехать - 13 часов.



9. Не брать лишний багаж



Не стоит загружать полный чемодан. Помимо того, что его не всегда удобно тащить с собой, есть вероятность переплатить. Стандартная норма багажа - 20 килограммов и еще 5 килограммов ручной клади, но в поездке может появиться желание что-то купить, и тогда придется платить за перегруз.



10. Бронировать заранее



Почти всегда рекомендуется бронировать жилье за месяцы вперед по цене значительно ниже. Отложить поиск отеля можно при отпуске не в разгар сезона и на маленький срок. В таком случае есть шанс заселиться в свободный номер со скидкой до 50 процентов. Еще один способ экономии - оплатить гостиницу сразу после бронирования, таким образом можно убрать риск колебаний курса валюты.



11. Узнать об акциях в гостинице



Можно написать или позвонить по контактным номерам в отель, в котором планируется забронировать номер. Таким образом, есть вероятность узнать и воспользоваться специальными предложениями и акциями, получить скидки или уникальные предложения по повышению класса обслуживания напрямую.



12. Пользоваться инвентарем отеля



Коврик для йоги, утюжок для выпрямления волос, более комфортные подушки, игрушки для детей и прочие мелочи можно получить совершенно бесплатно. Достаточно поинтересоваться их наличием на стойке регистрации. Гости часто забывают в отелях зарядные устройства, поэтому не нужно спешить покупать себе новую зарядку, если забыли свою дома. Возможно, и эту проблему помогут решить, если обратиться на ресепшен.



13. Каучсерфинг



В специальной социальной сети для путешественников люди заполняют форму на английском языке, чтобы помочь туристам с размещением. То есть здесь зарегистрированы те, кто может принять в своем доме приезжих, и сами отдыхающие, которые ищут бюджетный вариант для проживания. Помимо практической цели, пользователям сайта интересно общение друг с другом и обмен опытом.



14. Ходить не в популярные у туристов рестораны



Чтобы ознакомиться с местной кухней, туристам рекомендует посещать не только заведения из путеводителей. Лучше обратить внимание на кафе и рестораны в старой части города, а также почитать информацию или поинтересоваться на месте, куда ходят сами жители. Как правило, в таких местах вкусно, самобытно и значительно дешевле.



15. Брать перекус и воду во время поездок и экскурсий



Обычно цены даже на базовые продукты, такие как бутылка воды, шоколадки или бутерброды, в самолетах и поездах завышены. Поэтому легкий перекус лучше взять с собой. То же самое относится и к ларькам возле популярных достопримечательностей, а во время экскурсий купить эти товары в другом месте бывает проблематичным.



Спланировать будущие поездки можно с помощью Aviata.kz. Это сервис, позволяющий быстро найти, осуществить бронирование и покупку ж/д и авиабилетов онлайн в любом направлении из любой точки мира не выходя из дома или офиса.