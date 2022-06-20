Макрон потерпел неудачу на парламентских выборах во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон потерял контроль над Национальной ассамблеей на парламентских выборах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



По итогам второго тура парламентских выборов во Франции коалиция "Вместе!" Эммануэля Макрона получила 210-250 мандатов, потеряв абсолютное большинство в Национальном собрании. Это, как отметили в Reuters, является серьезной неудачей, которая может привести страну к политическому параличу, если он не сможет договориться об альянсах с другими партиями.



При этом коалиция Макрона все же получает первое место на выборах. Между тем ее главный конкурент - левый блок "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемый Жан-Люком Мелашоном, - по предварительным данным, занимает второе место и получит от 150 до 180 мест в нижней палате французского парламента.



Министр финансов Брюно Ле Мэр назвал результат "демократическим шоком" и добавил, что, если другие блоки не будут сотрудничать, "это заблокирует нашу способность проводить реформы и защищать французов".



Как отмечается, традиционно во Франции итоги голосования на парламентских выборах, проходящих вскоре после президентских, рассматриваются как своего рода подтверждение поддержки главы государства со стороны избирателей.



Напомним, 25 апреля Макрон победил на президентских выборах в стране, его соперница Марин Ле Пен признала поражение. После оглашения победы действующего лидера Франции в стране вспыхнули протесты. Более того, Макрона закидали помидорами на встрече с избирателями.