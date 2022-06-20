Задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в РК – источник

Алматы. 20 июня. КазТАГ – Наблюдающиеся в последнее время Задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в Казахстане, сообщает источник.
«Выяснил у ребят (коллег – КазТАГ) информацию по авиабилетам. У Air Astana, с их слов, три самолета на ремонте. FlyArystan не успевает. У Scat сезонные проблемы с ремонтом самолетов. Qazaq Air с их емкостью и географией тоже не могут конкурировать», - сообщил редакции КазТАГ источник, знакомый с ситуацией в авиационной отрасли Казахстана.
КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития, в ведении которого находится и сфера гражданской авиации.
Добавим, что редакция не стала обращаться за комментариями в комитет гражданской авиации (КГА) ввиду очевидной бессмысленности этого в связи с регулярными игнорированиями запросов со стороны пресс-службы данного ведомства. Об этом факте уже извещена пресс-служба МИИР.
В самом МИИР на запрос пообещали ответить уже сегодня – в понедельник 20 июня.
Отметим, что жалобы на деятельность казахстанских авиаперевозчиков поступают регулярно, в том числе на опоздания рейсов, снятие пассажиров с рейсов и продажу билетов на самолеты в количестве, превышающем число мест в воздушных судах. Например, 8 июня КазТАГ сообщал, что Air Astana сняла часть пассажиров с рейса Алматы – Нур-Султан.
18 июня стало известно, что больше 200 туристов рейса Air Astana в Анталью застряли в аэропорту Алматы. В самой авиакомпании задержку рейса в Турцию объяснили повреждениями, обнаруженными на фюзеляже самолета.
19 июня КазТАГ сообщал, что задержан рейс авиакомпании Air Astana из Антальи в Алматы, а также отмечал, что застрявших пассажиров могут отправить в Казахстан азербайджанскими авиалиниями через Баку. Позже в самой авиакомпании информацию подтвердили – выяснилось, что в самолет Анталья – Алматы не поместились почти 30 пассажиров.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.