Задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в РК – источник

Алматы. 20 июня. КазТАГ – Наблюдающиеся в последнее время Задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в Казахстане, сообщает источник.



«Выяснил у ребят (коллег – КазТАГ) информацию по авиабилетам. У Air Astana, с их слов, три самолета на ремонте. FlyArystan не успевает. У Scat сезонные проблемы с ремонтом самолетов. Qazaq Air с их емкостью и географией тоже не могут конкурировать», - сообщил редакции КазТАГ источник, знакомый с ситуацией в авиационной отрасли Казахстана.



КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития, в ведении которого находится и сфера гражданской авиации.



Добавим, что редакция не стала обращаться за комментариями в комитет гражданской авиации (КГА) ввиду очевидной бессмысленности этого в связи с регулярными игнорированиями запросов со стороны пресс-службы данного ведомства. Об этом факте уже извещена пресс-служба МИИР.



В самом МИИР на запрос пообещали ответить уже сегодня – в понедельник 20 июня.



Отметим, что жалобы на деятельность казахстанских авиаперевозчиков поступают регулярно, в том числе на опоздания рейсов, снятие пассажиров с рейсов и продажу билетов на самолеты в количестве, превышающем число мест в воздушных судах. Например, 8 июня КазТАГ сообщал, что Air Astana сняла часть пассажиров с рейса Алматы – Нур-Султан.



18 июня стало известно, что больше 200 туристов рейса Air Astana в Анталью застряли в аэропорту Алматы. В самой авиакомпании задержку рейса в Турцию объяснили повреждениями, обнаруженными на фюзеляже самолета.



19 июня КазТАГ сообщал, что задержан рейс авиакомпании Air Astana из Антальи в Алматы, а также отмечал, что застрявших пассажиров могут отправить в Казахстан азербайджанскими авиалиниями через Баку. Позже в самой авиакомпании информацию подтвердили – выяснилось, что в самолет Анталья – Алматы не поместились почти 30 пассажиров.