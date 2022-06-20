«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Июня
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.87 KZT
  • €1 = 469.97 KZT
  • 1 RUB = 7.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в РК – источник

Просмотров:535 Опубликовано: Сегодня, 09:17
Задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в РК – источник
Фото из открытых источников
Алматы. 20 июня. КазТАГ – Наблюдающиеся в последнее время Задержки рейсов и снятия пассажиров могут быть из-за нехватки самолетов в Казахстане, сообщает источник.

«Выяснил у ребят (коллег – КазТАГ) информацию по авиабилетам. У Air Astana, с их слов, три самолета на ремонте. FlyArystan не успевает. У Scat сезонные проблемы с ремонтом самолетов. Qazaq Air с их емкостью и географией тоже не могут конкурировать», - сообщил редакции КазТАГ источник, знакомый с ситуацией в авиационной отрасли Казахстана.

КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития, в ведении которого находится и сфера гражданской авиации.

Добавим, что редакция не стала обращаться за комментариями в комитет гражданской авиации (КГА) ввиду очевидной бессмысленности этого в связи с регулярными игнорированиями запросов со стороны пресс-службы данного ведомства. Об этом факте уже извещена пресс-служба МИИР.

В самом МИИР на запрос пообещали ответить уже сегодня – в понедельник 20 июня.

Отметим, что жалобы на деятельность казахстанских авиаперевозчиков поступают регулярно, в том числе на опоздания рейсов, снятие пассажиров с рейсов и продажу билетов на самолеты в количестве, превышающем число мест в воздушных судах. Например, 8 июня КазТАГ сообщал, что Air Astana сняла часть пассажиров с рейса Алматы – Нур-Султан.

18 июня стало известно, что больше 200 туристов рейса Air Astana в Анталью застряли в аэропорту Алматы. В самой авиакомпании задержку рейса в Турцию объяснили повреждениями, обнаруженными на фюзеляже самолета.

19 июня КазТАГ сообщал, что задержан рейс авиакомпании Air Astana из Антальи в Алматы, а также отмечал, что застрявших пассажиров могут отправить в Казахстан азербайджанскими авиалиниями через Баку. Позже в самой авиакомпании информацию подтвердили – выяснилось, что в самолет Анталья – Алматы не поместились почти 30 пассажиров.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика