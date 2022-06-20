Боеприпасы на дне: о ситуации с экспортом казахстанской нефти рассказал министр Акчулаков

Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал ситуацию с осложнением и приостановкой отгрузки нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент Tengrinews.kz.



Акчулаков подтвердил, что отгрузка нефти КТК осложнена из-за работ по обезвреживанию боеприпасов времен ВОВ.



"Я комментировал на прошлой неделе в Парламенте, что собираются работы по очистке дна перед проведением донных работ. Там боеприпасы времен Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению. А с Каспийским трубопроводным консорциумом мы отрабатывали с начала прошлой недели", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов перед совместным заседанием палат Парламента.



По его словам, ситуация никак не повлияет на экспорт казахстанской нефти с учетом ремонта на Кашагане.



"У нас же с 15 по 25 июня (приостанавливается работа двух причалов КТК. - Прим), если они закончат работы. Кашаган у нас вообще до 15 июля на ремонте стоит. Помещаемся с одним выносным причальным устройством. Третье ВПУ так же и работает, первые два приостановлены в связи с проведением этих работ по очистке дна", - добавил он.



По словам Акчулакова, снижение объемов экспорта нефти пока не планируется.



"Вы же помните, была история с аварией. Один ВПУ - это 70 процентов мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, они прекрасно помещаются при работе одного ВПУ", - добавил Болат Акчулаков.



15 июня сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум с 15 по 25 июня будет отгружать нефть только с одного выносного причального устройства. Ожидается, что эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей.



С 1 июня на месторождении Кашаган была приостановлена добыча нефти из-за планово-предупредительного ремонта. Работы планируется выполнить в течение 45 дней.



В марте в результате сильного шторма в Черном море пострадала трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума. Работу ВПУ-3 тогда смогли восстановить лишь в апреле.



Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1 511 километров; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.