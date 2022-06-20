Лучше раздать деньги казахстанцам". Депутат раскритиковал правительство и Нацбанк из-за инфляции

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов резко высказался о ситуации с инфляцией в Казахстане, а также раскритиковал действия Национального банка и правительства, передает Tengrinews.kz.



Единственный стабильно растущий показатель экономики в Казахстане - это инфляция, считает Жамалов. По его словам, годовая инфляция составила 14 процентов, а продовольственные товары подорожали на 19 процентов.



"На недавно прошедшем слушании отчета правительства в Мажилисе Национальный банк, который отвечает за инфляцию, так и не смог внятно объяснить, почему растут цены. Ссылаются на глобальное повышение цен, сильный фискальный импульс и так далее. Перевели стрелки на правительство и пообещали, что инфляция снизится к 2024 году в результате контрциклического бюджетного правила. Если перевести на человеческий язык, это означает, что проблема должна решиться сама по себе. В общем, как говорится, умом Нацбанк наш не понять", - сказал Жамалов на совместном заседании палат Парламента.



По мнению депутата, 14-процентная базовая ставка не помогает сдерживать цены. Кроме того, мажилисмен высказался о курсовой политике Нацбанка.



"Мы помним, как феврале, после того как ослаб рубль, вместе с ним ослаб и тенге, из-за политики Нацбанка держать паритет с рублем. В результате цена доллара выросла до 520 тенге за доллар. И соответственно, весь долларовый импорт подорожал на 20 процентов. И мы получили долларовую инфляцию. Теперь же, когда доллар подешевел по отношению к рублю и курс тенге снизился до 440 тенге за доллар, цены назад не снижаются, потому что после 520 тенге никто в этот курс не верит", - сказал Жамалов.



Он добавил, что за последние три месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50 процентов.



"Теперь мы получили рублевую инфляцию. Из-за этих скачков курса экономика и население получили двойной удар - сначала удорожание долларового импорта на 20 процентов и сейчас удорожание российского импорта на 50 процентов. О каком сдерживании инфляции при такой политике Нацбанка может идти речь? А что в это время делает правительство?" - задался вопросом депутат.



Мажилисмен напомнил, что Министерство национальной экономики разработало комплекс мер по снижению инфляции из 67 мероприятий, но, по его словам, инфляция только выросла.



"Министерство сельского хозяйства отчитывается о запасах продовольствия и росте посевных площадей. А импорт продуктов питания в 2021 году вырос до 3,4 миллиарда. Это почти на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году. То есть опять же продовольственный импорт инфляции вырос. Министерство торговли и интеграции докладывает о контрольных мерах и регулировании цен. Но текущая система сдерживания цен уже не срабатывает. Сотрудники акиматов проинспектировали 35 300 магазинов, или 80 процентов от всех магазинов в стране. Похоже на сплошную проверку бизнеса. Об этом кошмаре для бизнеса и о том, что это огромное поле для коррупции, не раз говорили депутаты", - добавил Жамалов.



Депутат предложил изменить методику расчета инфляции.



"Сегодня инфляция считается по 510 товарам и услугам. В этой корзине товаров и услуг продукты питания составляют всего 40 процентов. В то время как в структуре расходов населения доля продовольственных товаров превышает 57 процентов . Если считать инфляцию по этой структуре, то она будет гораздо выше", - сказал мажилисмен.



По его мнению, граждане не верят официальным цифрам. Он добавил, что, по опросам Нацбанка, половина населения считает, что цены выросли более чем на 20 процентов.



"Для сдерживания роста цен правительством используется так называемая оборотная схема, проще говоря, льготное кредитование торговых сетей. На нее потратили 81 миллиард тенге. На формирование стабилизационных фондов потрачено еще 16,8 миллиарда тенге. В сумме почти 100 миллиардов тенге. А эффекта нет, цены выросли. Лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям. У нас почти 1 миллион человек бедного населения. Они больше всех страдают от роста цен. В заключение хочу отметить, что инфляция фактически превратилась в национальный комплекс неполноценности", - сказал депутат.



Аманжан Жамалов подчеркнул, что экономическая инфляция может трансформироваться в политическую.



"А к чему может привести бесконтрольный рост цен и потеря доверия населения, мы уже видели в январе этого года", - заключил он.



Напомним, министр национальной экономики Алибек Куантыров, отвечая на вопрос о росте цен на продукты, посоветовал казахстанцам оптимизировать свои расходы.



Ранее Министерство торговли и интеграции опубликовало список компаний, получивших льготное финансирование по "оборотной схеме".