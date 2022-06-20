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Министр Умаров о пропаганде войны на российском ТВ: Кто не хочет слушать, тот не слушает

Просмотров:489 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Министр Умаров о пропаганде войны на российском ТВ: Кто не хочет слушать, тот не слушает
Фото из открытых источников
Астана. 20 июня. КазТАГ – Алена Субботина. Министр информации и общественного развития Аскар Умаров не видит причин запрещать вещание российских телеканалов в Казахстане, если они не нарушают законодательство страны, передает корреспондент агентства.

«Кто не хочет слушать, тот не слушает», - сказал Умаров в понедельник в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о том, не считает ли он вредным казахстанцам слушать с утра до ночи о войне, которая происходит в другой стране.

Как пояснил министр, в Казахстане «вещание по кабельным сетям осуществляется путем договорно-правовых отношений между провайдером и самим каналом».

«Государство в этот процесс не вмешивается, государство, в лице министерства просит только, чтобы здесь было представительство того или иного телеканала. Во-вторых, государство опять же, в лице министерства, обеспечивает во всех кабельных сетях первый обязательный пакет, в который входят 15 телеканалов, сейчас ведется работа над расширением этого пакета. Что касается остальных – иностранных телеканалов - это уже выбор потребителей. Если где-то граждане видят, что нарушается законодательство Республики Казахстан, призывается к определенным действиям, либо провоцируется – пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы с заявлением, все эти заявления будут рассматриваться. Но еще раз повторюсь, что вещание иностранных телеканалов идет в кабельных сетях и там достаточно представлены каналы разных стран, что осуществляется путем договорных отношений между провайдером и каналом», - пояснили министр.

При этом, такую ситуацию он не считает бездействием со стороны властей страны и МИОР в частности.

«В чем заключается бездействие? Мы действуем согласно законодательству Республики Казахстан», - сказал Умаров.


Источник: kaztag.kz
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