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Стало известно об уголовном деле против Болата Назарбаева по подозрению в рейдерстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Стало известно об уголовном деле против Болата Назарбаева по подозрению в рейдерстве
Фото из открытых источников
Алматы. 20 июня. КазТАГ – О начале уголовного дела против Болата Назарбаева, который приходится родным братом экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, по подозрению в рейдерстве, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«Департамент экономических расследований по городу Алматы зарегистрировал уголовное дело в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой по статье «Рейдерство». Соответствующее заявление в органы написал Нурша Какенов. Он утверждает, что был одним из соучредителей ТОО «Karuan», но у него отобрали долю, свои потери заявитель оценил в $150 млн», - написал Козачков на своем Telegram-канале в понедельник.

Согласно открытым данным, ТОО «Karuan» занималось добычей марганца в Мангистауской области.

«По сведениям портала egov.kz, на начало 2006 года Нурша Какенов являлся одним из совладельцев компании, однако в том же году единственным участником ТОО стал младший брат первого президента. А с февраля 2018 года фирма принадлежит двум юридическим лицам – ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» и компании ILMAX LTD, зарегистрированной на Кипре. В 2021 году ТОО «Karuan» прекратило свою деятельность», - добавил Козачков.

Редакция КазТАГ уже обратилась в правоохранительные органы с официальным запросом касательно указанной информации.

Напомним, усилить борьбу с рейдерством 19 мая поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.


Источник: kaztag.kz
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