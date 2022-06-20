Стало известно об уголовном деле против Болата Назарбаева по подозрению в рейдерстве

Алматы. 20 июня. КазТАГ – О начале уголовного дела против Болата Назарбаева, который приходится родным братом экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, по подозрению в рейдерстве, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.



«Департамент экономических расследований по городу Алматы зарегистрировал уголовное дело в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой по статье «Рейдерство». Соответствующее заявление в органы написал Нурша Какенов. Он утверждает, что был одним из соучредителей ТОО «Karuan», но у него отобрали долю, свои потери заявитель оценил в $150 млн», - написал Козачков на своем Telegram-канале в понедельник.



Согласно открытым данным, ТОО «Karuan» занималось добычей марганца в Мангистауской области.



«По сведениям портала egov.kz, на начало 2006 года Нурша Какенов являлся одним из совладельцев компании, однако в том же году единственным участником ТОО стал младший брат первого президента. А с февраля 2018 года фирма принадлежит двум юридическим лицам – ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» и компании ILMAX LTD, зарегистрированной на Кипре. В 2021 году ТОО «Karuan» прекратило свою деятельность», - добавил Козачков.



Редакция КазТАГ уже обратилась в правоохранительные органы с официальным запросом касательно указанной информации.



Напомним, усилить борьбу с рейдерством 19 мая поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.