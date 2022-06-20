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В WhatsApp появилась новая функция

Просмотров:459 Опубликовано: Сегодня, 17:28
В WhatsApp появилась новая функция
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Разработчики мессенджера WhatsApp добавили функцию паузы при записи аудиосообщения в чатах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetainfo.

После запуска функции реакций на сообщения в чатах в предыдущем обновлении WhatsApp выпустил возможность останавливать и продолжать дальнейшую запись голосового сообщения после установки последнего обновления на Microsoft Store.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо начать набор голосового сообщения и нажать на кнопку паузы, благодаря которой вы сможете остановить запись и продолжить ее в любое другое время. В отличие от прошлого обновления, пользователи не только смогут прослушивать, но и вносить правки в записываемое аудиосообщение несколько раз перед отправкой.

Функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android, iOS и настольных компьютеров после установки обновления 2.2223.11.


Источник: Tengrinews.kz
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