«Как можно терпеть эти издевательства?» - россиянин высказался о жизни в Казахстане

Видео молодого человека вызвало бурную реакцию в комментариях.Российский блогер Артем Бухонин, на данный момент проживающий в Казахстане, решил выложить всю правду о жизни в нашей стране. С первых секунд своего монолога он обозначил, что даже не знает, с чего начать, и у него просто «больше нет сил это терпеть», передает Caravan.kz.После столь интригующего начала молодой человек рассказал о том, что на всех мероприятиях казахи очень удивляют гостеприимством и щедростью – угощают чаем и на каждый праздник ставят на стол бешбармак. Молодой человек даже признался: с 72 кг за время пребывания в Казахстане поправился до 76 кг, а еда у нас настолько вкусная, что удержаться просто-напросто нет сил. Также россиянин отметил, что свадьбы в Казахстане празднуют два раза – и со стороны жениха, и со стороны невесты.«А көрімдік? Когда я купил машину, мне сразу же скинулись друзья. Что это за традиции? Постоянные праздники - как это всё терпеть? Праздники, и казахские и русские, отмечают - как же столько отдыхать, когда надо работать? Столько гостеприимства, как это можно терпеть?» - переполняется «возмущением» блогер.Бухонин также подчеркнул, что никто не возмущается и не проявляет никакого неуважения к нему за то, что он говорит по-русски. А когда он говорит по-казахски – местные жители, по его словам, смотрят на это с восторгом: он умеет говорить на казахском, и этим всех забавляет.«Еще поражает, что если у кого-то что-то случается, то помогают целыми семьями. Как вообще такое возможно? У нас (в России – Прим. ред.), если что-то случается, то ты никому не нужен», - с досадой отметил россиянин.Артем признался, что жизнь в Казахстане ему очень нравится, и отметил, что здесь нет никаких разделений между представителями разных национальностей – все живут в мире и согласии.Комментаторы оценили шуточный подход автора видео.