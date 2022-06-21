Если это есть внутри яйца, немедленно его выбросьте

Яйца являются отличным источником белка (при минимальном количестве углеводов), который особенно хорошо усваивается организмом, пишет Qostanay.TV со ссылкой на издание Российская газета.



Помимо этого, в продукте есть комплекс жирорастворимых витаминов А, Е, Д, К, цинк, селен, лецитин. Последний — строительный материал для клеток головного мозга. Кроме того, в них содержится элемент холин, повышающий чувствительность рецепторов клетки к гормону счастья дофамину.



Однако стоит отказаться от употребления яиц при ряде внешних особенностей. По мнению врачей врачей, если вы разбили яйцо и увидели, что оно имеет розоватый, или чуть зеленоватый, переливающийся оттенок, продукт стоит немедленно выбросить. Такие признаки указывают на поражение, вызванное бактериями Pseudomonas. Употребление зараженного продукта может спровоцировать отравление.



«Среди других признаков испорченного продукта можно выделить «волокнистый» белок. Об этом же говорит образование на желтке не совсем белой, иногда коричневой корки», — отметили специалисты.