Казахстанцы продали компанию Cellwize американскому технологическому гиганту

Американский технологический гигант Qualcomm объявил о покупке компании Cellwize - лидера в области автоматизации и управления мобильными сетями. Cellwize является одним из инвестиционных проектов казахстанского бизнесмена Алидара Утемуратова, который он развивал с 2013 года как мажоритарный акционер.



«Мы горды тем, что проект с казахстанскими корнями не только вышел на такой уровень, но и создает по-настоящему уникальные технологии, которые оценили глобальные мировые игроки. Это значит, что казахстанцы могут не только создавать проекты международного масштаба, но и успешно конкурировать на мировых рынках, - говорит Виктория Говоркова, PR- и медиадиректор компании DAR. - Средства, вырученные от сделки, планируется направить на развитие казахстанских проектов группы компаний DAR в сфере образования, спорта и финтеха, а также на наши грантовые программы».



В 2020 году Cellwize получила финансирование серии B на сумму $32 млн от Intel Capital и Qualcomm Ventures. Акционерами компании также являются Verizon Ventures, Samsung Next и Deutshe Telelom Capital Partners.



Cellwize Wireless Technologies Inc. – израильская компания, один из мировых лидеров в области автоматизации и планирования развертывания мобильных сетей, в том числе сетей LTE и сетей 5G. Принадлежащая Cellwize облачная платформа CHIME использует искусственный интеллект и машинное обучение для планирования развертывания сетей сотовых операторов без вмешательства человека. Также технология используется для оптимизации и обеспечения надежности мобильных сетей.



Cellwize занимает стратегическую роль в развертывании сетей 5G для глобальных операторов первого уровня, таких как Verizon, Telefonica, VIVO и другие.



Qualcomm Technologies - крупная технологическая международная компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G/5G) базирующаяся в Сан-Диего, США. Сегодня у Qualcomm 170 офисов в более чем 30 странах.