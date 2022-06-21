Кызылординцы с ночи занимают очередь для покупки сахара

В областном центре до сих пор наблюдается высокий ажиотаж из-за этого продовольственного продукта. Чтобы приобрести сахар, горожане занимают очередь после 8 часов вечера, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам жителей, самый дешевый сахар в социальных магазинах, его цена составляет 370 тенге за килограмм. Поэтому мешок весом 50 килограммов раскупают за один-два часа.



"Сахар продают только 50 людям, поэтому, чтобы не собиралось много человек, здесь придумали номерки. Только до 50-го номера раздают их, типа остальные могут не занимать. Вот до 22.00 они закончились, поэтому женщины и ругаются. Здесь сахар самый дешевый, поэтому все и хотят его купить. Раньше в очередь вставали в 7 часов утра, потом в 6, в 5 и вот теперь с ночи. Приходим, стоим, а что теперь делать? Закупать сахар в магазинах пенсия не позволяет. Вот и стоим", - говорит пожилая женщина.



В областном Управлении сельского хозяйства и земельных отношений заявили, что ажиотаж создают в основном перекупщики, которые приходят семьями по 5-10 человек.



"Люди кругами ходят, и есть такие, которые таким образом собирают мешок сахара. Мы поставили ограничение - по одному килограмму в одни руки. Сахар ежедневно поставляется из стабфонда в социальные магазины. Для стабилизации цен через АО "СПК "Байконыр" в стабфонд с начала этого года закуплено 272 тонны сахара, который реализуется населению в 38 соцмагазинах и 14 социальных уголках торговых домов. На сегодня его общий запас по области составляет 247 тонн. Кроме того, непосредственно с сахарных заводов ведется закуп 680 тонн продукции. До конца года планируется приобрести 3315 тонн сахара", - отметили в ведомстве.



Согласно официальным статистическим данным, средняя цена на сахар по Кызылординской области составляет 491 тенге за килограмм, в социальных магазинах он реализуется по 370 тенге.