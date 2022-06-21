Компанию Тимура Кулибаева продадут государству за 1 тенге – источник

Миллиардер Тимур Кулибаев возвращает государству одну из своих компаний. Об этом со ссылкой на некие источники сообщает журналист Денис Кривошеев. Уточняется, что ТОО «Petrosun» будет продано за символическую стоимость в 1 тенге, передает Azattyq Rýhy
. «Из достоверных источников стало известно, что первый крупный актив Тимур Кулибаев и компания возвращают в собственность государства. Компания PetroSan будет продана КазМунайГаз за 1 тенге. Как и предполагалось, референдум полностью изменил расклад сил...
Это еще один сигнал для тех, кто не понял. Активы либо вернут сами, либо будут поставлены вопросы», - написал Кривошеев в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).
Для начала давайте разберемся, что из себя представляет данная компания. «Деятельность ТОО «PETROSUN» представляет единый цикл от покупки сырой нефти до переработки в качественные нефтепродукты, транспортировка и реализация нефтепродуктов по наиболее экономически выгодным направлениям на внутреннем рынке Республики Казахстан и за ее пределами», - говорится на официальном сайте компании.
Там же указано, что фирма зарегистрирована 17 января 2012 года.
Установить конечного бенефициара на поверку оказалось не так просто. Схема достаточно хитрая и выглядит едва ли не как спрут. Судите сами:
Учредители ТОО «PETROSUN»: ТОО «КННК ИНТЕРНАЦИОНАЛ в КАЗАХСТАНЕ» и ТОО «Petrolex Group»
Учредитель ТОО «КННК ИНТЕРНАЦИОНАЛ в КАЗАХСТАНЕ»: СНПС Компания по разведке и разработке Лтд
Учредитель ТОО «Petrolex Group»: ТОО «Joint Technologies», ТОО «ADD Capital» и СУЛЕЙМЕНОВА АЙДАН ТУЛЕУТАЕВНА
Учредитель ТОО «Joint Technologies»: ТОО «Кипрос», САГДИЕВА РАУШАН МАХТАЕВНА.
Учредитель ТОО «ADD Capital»: АБУЛГАЗИН ДАНИЯР РУСТЭМОВИЧ и СУЛЕЙМЕНОВА АЙДАН ТУЛЕУТАЕВНА
Учредитель ТОО «Кипрос»: КУЛИБАЕВ ТИМУР АСКАРОВИЧ
Добавим, что по оценке Forbes (май 2022 года), состояние Тимура Кулибаева равняется 3.9 млрд долларов – это 2 место в списке самых богатых бизнесменов страны (напомним, лидером является Владимир Ким с 5 млрд).
ТОО «Petrosun» и «КазМунайГаз» пока никак не отреагировали на публикацию Кривошеева.