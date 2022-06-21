Для Казахстана продлили нулевую пошлину на импорт сахара

Эта мера позволит снизить стоимость поставок сахара на рынок РК.



На внеочередном заседании совета Евразийской экономической комиссии с участием министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова одобрили предложение Казахстана о продлении квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца, передает пресс-служба ведомства. Таким образом действие квоты увеличилось на 2 месяца - до 31 октября 2022 года, тогда как ранее ее срок завершался 31 августа.



- Данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок. Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран о поставках больших объемов сахара. А к ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС, - прокомментировал Бахыт Султанов.



Кроме того, Казахстан ведет переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца.



В настоящее время квота Казахстана составляет 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сахара-сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до августа 2022 года.