Льготное автокредитование: заявки принимают только два банка

О текущей ситуации с финансированием льготной программы автокредитования под 4 процента рассказали в Фонде развития промышленности, передает Tengrinews.kz.



В фонде сообщили о выделении очередных траншей по программе финансирования льготного автокредитования Евразийскому банку и Народному банку Казахстана.



Выделяемая сумма лимитов:



Евразийскому банку - 10 миллиардов тенге;

Народному банку Казахстана - 7,5 миллиарда тенге.



Как сообщается, всего в рамках программы банкам-участникам переданы 90 миллиардов тенге.



"На сегодня банками-участниками одобрено 10 888 заявок на общую сумму 82 миллиарда тенге и выдано 4 847 автомобилей. Нераспределенный лимит от общей суммы в 90 миллиардов тенге составляет 8 миллиардов тенге.



Заявки на получение автокредита в пределах данной суммы принимают только АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана". Остальные банки - участники программы полностью освоили выделенные лимиты", - говорится в сообщении.



В фонде подчеркнули, что дальнейшее предоставление новых автокредитов будет осуществляться банками-участниками в рамках револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками.