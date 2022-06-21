Льготное автокредитование: заявки принимают только два банка

О текущей ситуации с финансированием льготной программы автокредитования под 4 процента рассказали в Фонде развития промышленности, передает Tengrinews.kz.
В фонде сообщили о выделении очередных траншей по программе финансирования льготного автокредитования Евразийскому банку и Народному банку Казахстана.
Выделяемая сумма лимитов:
Евразийскому банку - 10 миллиардов тенге; Народному банку Казахстана - 7,5 миллиарда тенге.
Как сообщается, всего в рамках программы банкам-участникам переданы 90 миллиардов тенге.
"На сегодня банками-участниками одобрено 10 888 заявок на общую сумму 82 миллиарда тенге и выдано 4 847 автомобилей. Нераспределенный лимит от общей суммы в 90 миллиардов тенге составляет 8 миллиардов тенге.
Заявки на получение автокредита в пределах данной суммы принимают только АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана". Остальные банки - участники программы полностью освоили выделенные лимиты", - говорится в сообщении.
В фонде подчеркнули, что дальнейшее предоставление новых автокредитов будет осуществляться банками-участниками в рамках револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками.
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