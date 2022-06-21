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Переводчик Корана: Большинства запретов для мусульман в священной книге нет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:51
Переводчик Корана: Большинства запретов для мусульман в священной книге нет
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Казахстанский переводчик главной книги мусульман Серик Рысжанов считает, что многие предписания и запреты, которые практикуют верующие, в Коране отсутствуют.

Бизнесмен и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов подготовил новый выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Новым гостем выпуска стал Серик Рысжанов – публицист, автор перевода Корана на русский язык, основатель частного фонда Narok. Ведущий программы анонсировал цикл программ об исламе для того, чтобы казахстанцы лучше знали об этой религии.

- 70% жителей Казахстана исповедуют ислам, в республике открыто большое количество мечетей, - объяснил свое решение Арманжан Байтасов. - Мне кажется, что некоторые люди, считая себя мусульманами, не до конца понимают суть религии. В ходе многих мероприятий я обращал внимание, что когда зачитывается Коран, чувствуется, что смысл арабских слов доходит не до всех, это превратилось у нас в некий ритуал. Многие люди не погружаются внутрь молитв. Ислам – это уникальная мировая религия, добрая религия. Он несет знания. Ислам соединил много культур, благодаря исламу сохранились многие древние книги и исследования античного мира, и многие знания к нам пришли именно отсюда. И поэтому сегодня я и пригласил к нам в студию Серика Рысжанова.

Гость рассказал о том, как он пришел к изучению Корана. Для этого он решил полностью окунуться в практическую жизнь мусульман.

- В 1998 году я пришел в мечеть и с удивлением узнал, что ислам – это не нечто монолитное, а, как объяснил мне имам, состоящая из четырех течений - мазхабов - религия. И они все официально узаконены в суннитском мире. С 1998 года я обошел практически все секты и течения Казахстана. И каждая из этих групп по-своему толкует и Коран и другие писания, выпячивая себя и критикуя других, - отметил Серик Рысжанов.
В итоге он понял, что многие течения в чем-то противоречат друг другу. Кто-то говорит: чтобы верующим понимать Коран, его нужно изучать через призму преданий и толкований – и только потом уже получится понимать текст священной книги. А каждый учитель и наставник толкует эти предания по-своему.

- Но Посланник оставил нам именно Коран как главную книгу для мусульман. А толкования и предания появились гораздо позже, несколько поколений спустя после его смерти, - подчеркнул гость программы.

Он также объяснил, откуда в исламе появились различные ограничения.

- Когда я изучал разные религии, то заметил: чем больше у паствы ограничений и запретов, тем больше они зависят от пастыря. Проповедники таким образом управляют людьми. К сожалению, это перешло и в плоскость ислама, где из 100% правил любого течения 90% не отражено в Коране. А толкователи берут на себя ответственность и говорят от имени Бога - что нельзя делать одно или другое. Это, например, касается хиджаба: нет в Коране предписания от Бога, чтобы женщина или девушка покрывала голову платком… И многих таких запретов и ограничений, которым следуют многие мусульмане, просто нет в Священной книге, - объяснил Серик Рысжанов.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске Baitassov Live.




Источник: forbes.kz
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