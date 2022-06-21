Курс рубля перевалил за 8 тенге на бирже

Рубль продолжает стремительно расти по отношению к тенге. Об этом свидетельствуют данные Казахстанской фондовой биржи (KASE), передает Tengrinews.kz.



По итогам завершающих торгов 21 июня средневзвешенный курс российской валюты составил 8,26 тенге. При этом, согласно данным Национального банка, официальный курс российского рубля на 21 июня - 7,91 тенге.



По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки рубля в обменных пунктах Алматы равен 7,02 тенге, продажи - 7,4. В Нур-Султане средний курс покупки рубля составляет 7,24, продажи - 7,37. При этом в отдельных обменниках столицы цена за 1 российский рубль доходит до 8,4 тенге.



Между тем, по данным Московской биржи, курс доллара опустился до 54,98 рубля. Как отмечают российские СМИ, американская валюта торгуется ниже 55 рублей впервые с 30 июня 2015 года.



Ряд российских экспертов связывают укрепление рубля с тем, что экономика России успешно адаптируется к новым мировым условиям. США и страны Европы, по их словам, хуже справляются с мировым кризисом.



Другие подчеркивают, что российская валюта укрепляется на фоне "взлетевших до небес" цен на российское сырье.