Токаев: Внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым для России и всего мира

Было бы очень хорошим соглашением, если Украина не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО, считает президент РК.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым для России и всего международного сообщества. Об этом глава государства сказал во время специальной панельной сессии "In Conversation with President Tokayev" на экономическом форуме в Катаре.



"Когда я разговаривал по телефону с президентом Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее", – сказал Касым-Жомарт Токаев,отвечая на вопрос модератора.



Он отметил, что внеблоковый статус Украины был приемлемым для России и всего международного сообщества.