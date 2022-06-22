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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев: Внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым для России и всего мира

Просмотров:684 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Токаев: Внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым для России и всего мира
ФОТО: Акорда
Было бы очень хорошим соглашением, если Украина не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО, считает президент РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым для России и всего международного сообщества. Об этом глава государства сказал во время специальной панельной сессии "In Conversation with President Tokayev" на экономическом форуме в Катаре.

"Когда я разговаривал по телефону с президентом Путиным, я сказал, что это было бы очень хорошим соглашением, если Украина будет безъядерным государством и не будет присоединяться к любым военным организациям как НАТО и так далее", – сказал Касым-Жомарт Токаев,отвечая на вопрос модератора.

Он отметил, что внеблоковый статус Украины был приемлемым для России и всего международного сообщества.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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-1
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 Empro (Посетители) Сегодня, 11:46
А Украину опять никто не спросил, хотят ли они?
Им Европу и НАТО подавай, ни всем конечно, но политический путь в последние лет 10 проложен на Евросоюз.
Только они забыли, что Европе они не нужны как народ, только как территория, которая граничит с ядерной державой.
 
-3
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 Tungus (Посетители) Сегодня, 11:07
Ingul,
Гарантом безопасности Украины, когда она передала свои ядерные арсеналы соседней стране , была в том числе и Россия... Теперь выясняется, что всё это фикция, ложь, обман, и основной целью спецоперации, было, захват всей территории независимой Украины. Теперь уже Петра первого сюда преплели... Да здравствует беспредел!!!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:30
Tungus, в преамбуле Будапештского соглашения, написано, что он основывается на Хельсинских соглашениях (которые были подписаны ранее и заметьте Соглашение, а не меморандум что по сути является памяткой которую Украина, кстати, не ратифицировала).
Хельсинские соглашения наглым образом были нарушены: разбомбили Югославию, расширили блок НАТО и т.д.
Так что про Будапештский меморандум лучше не вспоминать.
 
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 Tungus (Посетители) Сегодня, 10:07
Будапештский меморандум 1994 года: "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода."Это часть текста. Википедия.
 
 

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