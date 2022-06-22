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Почему желательно включать клюкву в свой рацион

Просмотров:260 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Почему желательно включать клюкву в свой рацион
Иллюстративное фото
Ученые экспериментально пришли к выводу, что употребление клюквы способствует улучшению когнитивных функций мозга. А на что еще может положительно повлиять употребление ягоды? Приводим мнения специалистов на этот счет, пишет Российская газета со ссылкой на АиФ.

В Университете Восточной Англии проверяли воздействие чашки клюквы на людей в возрасте 50-80 лет. В течении 12 недель исследователи изучали, как работает функция мозга и как реагирует холестерин на употребление клюквенного порошка. Половина участников получала дозу, эквивалентную ста граммам ягод, а вторая — плацебо.

По результатам выяснилось, что употребление ягоды существенно улучшило память участников эксперимента. Также она повлияла на работу нервной системы, улучшилась доставка крови к мозгу. Отмечено снижение уровня «плохого» холестерина, способствующего атеросклерозу. А значит, клюква может улучшать здоровье сосудов и частично способствует улучшению когнитивных функций мозга.

Как прокомментировал доктор Дэвид Возур, предыдущие научные работы показали, что более высокое потребление флаваноидов с пищей связано с более медленными темпами снижения когнитивных функций и деменции. Было обнаружено, что продукты, богатые антоцианами и проантоцианидинами, которые придают ягодам красный, синий или фиолетовый цвета, улучшают когнитивные функции. Кроме того, клюква богата микроэлементами и известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Врачи с учеными в вопросе употребления и пользы клюквы согласны. Ягоды можно и нужно употреблять для крепкого здоровья. Особенно это относится к сибирским клюкве, бруснике, чернике, княжевике и шиповнику.

Как рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров, клюква является природным иммуностимулятором, препятствует образованию камней в почках, богата витамином С, улучшает восстановление мелких сосудов.

По словам терапевта и диетолога Анны Роенковой, клюква — самая полезная дикорастущая ягода. В ней содержатся бензойная, лимонная, хинная, яблочная, янтарная, щавелевая кислоты. Все вещества хорошо усваиваются организмом. Включать в рацион клюкву особенно полезно в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. Кроме того, напиток из клюквенного сока и шиповника заменяет кофе.

— Клюква содержит массу антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований, но не лечит опухоль. Также содержит мирицетин, который эффективен в профилактике опухолей, снижении вероятности их метастазирования. Этот антиоксидант предотвращает развитие хронических заболеваний со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем за счет содержания витамина С, — объяснила Анна Роенкова.

Клюква снижает концентрацию общего холестерина в крови, а также его атерогенных, оседающих на стенках сосудов фракций. Также повышается уровень «полезного» холестерина. Эти эффекты снижают риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, хронической ишемии мозга.

Какую ягоду выбрать? Клюква в сахаре вредна из-за сахара, он влияет на гликемический индекс. А вот сушеная ягода сохраняет часть витаминов, но она более калорийна. Наиболее полезна замороженная клюква — она сохраняет максимальный объем витаминов, а также антиоксидантов.

— Употребление клюквы в разумных количествах (50-200 граммов день) помогает укрепить иммунитет и быстрее поправиться при острых воспалительных заболеваниях органов дыхания, мочевыводящих путей, а также замедлить процессы «старения» сосудов, — говорит кардиолог Аскаров.

Само собой разумеется, плановое лечение заменять поеданием ягоды нельзя. В качестве профилактики клюкву лучше добавлять в рацион после консультации с врачом.


Источник: qostanay.tv
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