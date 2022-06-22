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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автомобили без кнопки SOS разрешили ввозить физлицам в Казахстан

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Автомобили без кнопки SOS разрешили ввозить физлицам в Казахстан
Иллюстративное фото
Разрешить гражданам ввозить на территорию ЕАЭС автомобили, не оснащённые устройством или системой вызова экстренных оперативных служб, для личного пользования Казахстан предложил Совету ЕЭК 15 июня.

Согласно документу, физическим лицам, проживающим в государствах ЕАЭС, разрешили ввозить в свою страну машины без кнопок SOS, но с условием, что передвигаться эти машины будут только внутри стран, где они были поставлены на учёт. Установка оборудования не потребуется и в будущем.

Послабление будет действовать до 31 января 2023 года.

Примечательно, что до принятия решения Совета ЕЭК, требование об установке кнопки SOS на машинах, ввозимых физлицами, действовало только для Казахстана. Граждане других государств ЕАЭС по разным причинам от этого были освобождены.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 2 )

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БО (Посетители) Сегодня, 12:22
Empro,
Кнопка тут не причём,начинки нет,чипов,которые теперь в связи с санкциями не поставляет(тайвань) в страну производителя автомобиля,отсюда отсутствие подушек безопасности,АБС и прочих электронных компонентов, чего сами никогда не производили... Обратите внимание, как все эти органы,быстро переобулись и разрешили всё то,что было категорически нельзя раньше,а ведь все эти вещи влияют на нашу с вами безопасность и жизнь. Раз это сделали.значит это кому то сильно выгодно,даже жертвую нашей с вами безопасностью. Ничего личного, бизнес..
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 11:41
Хоть и поздно но поняли, что пора убрать её, т.к. не работает у нас в Казахстане эта система.
 
 

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