Автомобили без кнопки SOS разрешили ввозить физлицам в Казахстан

Разрешить гражданам ввозить на территорию ЕАЭС автомобили, не оснащённые устройством или системой вызова экстренных оперативных служб, для личного пользования Казахстан предложил Совету ЕЭК 15 июня.
Согласно документу, физическим лицам, проживающим в государствах ЕАЭС, разрешили ввозить в свою страну машины без кнопок SOS, но с условием, что передвигаться эти машины будут только внутри стран, где они были поставлены на учёт. Установка оборудования не потребуется и в будущем.
Послабление будет действовать до 31 января 2023 года.
Примечательно, что до принятия решения Совета ЕЭК, требование об установке кнопки SOS на машинах, ввозимых физлицами, действовало только для Казахстана. Граждане других государств ЕАЭС по разным причинам от этого были освобождены.
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