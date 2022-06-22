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«Я больше казах, чем любой казах!»: Кадыров прокомментировал свое скандальное высказывание

Просмотров:624 Опубликовано: Сегодня, 10:31
«Я больше казах, чем любой казах!»: Кадыров прокомментировал свое скандальное высказывание
Фото из открытых источников
Он напомнил, что в годы депортации казахский народ делился с чеченцами последним куском хлеба.

Президент Чечни Рамзан Кадыров решил прокомментировать свое высказывание о Казахстане, которое вызвало большой резонанс и растиражировалось рядом СМИ. Как заявил политик, он никогда «не позволит себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов», передает Caravan.kz.

«Я никогда не позволю себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов, которые делились с чеченцами в 1944 году последним куском хлеба. И такого же мнения каждый уважающий себя чеченец. Тут даже доказывать и разъяснять ничего не надо. Это непреложная истина. Лучше поищите тех провокаторов, кто раздувает эту тему и пытается вбить клин в наши отношения», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Он отметил, что фразы часто вырываются из контекста его заявлений.

«Вот и сейчас кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа, а за этим шибко умным подтянулись другие шибко умные. В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе», — напомнил Кадыров.


Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Empro
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:41
Empro,Я в курсе
Он хоть оправдывается говоря о Казахстане и казаха, а не как некоторые
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 11:39
Adai11,
Посмотрите его видео, до этого обращения, где он высказался про Казахстан, не в самом хорошем свете. Эта статья уже как бы оправдание...
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:45
Я никогда не позволю себе или кому-то другому говорить что-то плохое в адрес казахов - осы сөзын рас болса - Еркексын beer2
 
 

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