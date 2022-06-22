Зампред КНБ о деле Карима Масимова: К осени появится ясность

Заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов назвал примерные сроки завершения расследования в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Кариму Масимову и его заместителям вновь продлили срок ареста. До какого времени его будут продлевать?" - спросили журналисты.



"Думаю, что к осени будет какая-то ясность. (...) Насколько знаю, материалы дела засекречены. Скорее всего, (суд будет. - Прим.) закрытым. Это будут определять судебные органы. Все-таки там государственные секреты", - ответил Амерханов в кулуарах после заседания Мажилиса.



Журналисты также поинтересовались, как долго может длиться расследование январских событий, со времен которых прошло уже полгода.



"Процессуально мы имеем право продлевать на три месяца. Каждые три месяца. Нет, годами это длиться не будет. Но очень вопрос серьезный, обвинения серьезные", - отметил зампред КНБ.



Он пояснил, почему до сих пор не были обнародованы имена погибших во время январской трагедии казахстанцев.



"Извините, их надо категорировать, кто как погиб. Кто-то мародерничал, кто-то нападал, кто-то случайно погиб", - добавил он.