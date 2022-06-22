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КНБ проверит связь "фабрики троллей" из Украины с январскими событиями в Казахстане

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 13:26
КНБ проверит связь "фабрики троллей" из Украины с январскими событиями в Казахстане
Иллюстративное фото
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверит сведения о причастности украинской "фабрики троллей" к январским беспорядкам. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов.

Один из хакеров из группы RaHDIt сообщил, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций (ЦИПсО, Одесса) причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года. По его словам, всего на Украине были созданы четыре подобных центра: помимо одесского 83-го, это 72-й (главный), который находился в Броварах Киевской области, 74-й - во Львове и 16-й - в Житомирской области.

"Следствие по январским событиям идет по всем направлениям. Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем", - сказал Амерханов, отвечая на вопрос, будет ли КНБ предпринимать меры по заявлению группы RaHDIt.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители Жанаозена и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города. Больше всего в беспорядках пострадал Алматы. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.


Источник: sputnik.kz
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