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В Западно-Казахстанской области хлеб подорожал до 200 тг

Просмотров:513 Опубликовано: Сегодня, 17:16
В Западно-Казахстанской области хлеб подорожал до 200 тг
Иллюстративное фото
В ЗКО цена на хлеб уже повышалась в прошлом месяце и теперь снова подорожание сразу на 20 тенге, передаёт altyn-orda.kz.

Так, например, в уральских магазинах «вышка» теперь стоит 200 тенге.

— Сегодня привезли по новой цене, — говорят продавцы.

В одной из пекарней рассказали, что цена на хлеб из муки высшего сорта повысилась с сегодняшнего дня, 22 июня. Если раньше отпускная цена пекарен была 170 тенге за булку, то сейчас — 190 тенге. Повышение цены связано с ростом цен на муку, масло и сахар. Также в пекарне отметили, что цена поднялась на 20 тенге на всю выпечку. В ларьках булка хлеба высшего сорта стоит 200 тенге.

Управляющий одной из пекарен города сообщил, что у них аналогичная ситуация и сейчас отпускная цена на «вышку» 190 тенге.

— Мука высшего сорта стоила 170 тенге, сейчас 190 тенге за кило, отсюда и повышение цены. Подорожали все составляющие. Такая цена не предел, потому что своего у нас ничего нет. Сахар не производим, мука дороже, чем в соседней России, а сейчас рубль растёт. Если печь хлеб из нашей муки, то булка будет стоить 250 тенге за буханку, — отметил управляющий.


Источник: altyn-orda.kz
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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:21
Социально значимый продукт ,по другому никак

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Tankushka
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:27
Опять целину надо поднимать?
 
 

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