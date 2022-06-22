Суд над Каримом Масимовым, скорее всего, будет закрытым – зампред КНБ

Астана. 22 июня. КазТАГ – Алена Субботина. Суд над бывшим председателем комитета национальной безопасности (КНБ) Каримом Масимовым скорее всего будет закрытым, считает заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов.



«К осени какая-то ясность будет (по суду – КазТАГ). Материалы дела засекречены, скорее всего (суд будет закрытым – КазТАГ), но это будут определять судебные органы, все-таки там государственные секреты», - сообщил Амерханов в среду в кулуарах мажилиса.



Ранее он сообщил, что в орбиту следствия по делу о январских событиях попал племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева – бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш.



Напомним, после массовых акций протеста в январе, переросших в беспорядки в Казахстане, начались задержания высокопоставленных сотрудников спецслужб. Сначала был снят с должности главы КНБ и задержан по подозрению в государственной измене Карим Масимов, на его место был назначен Ермек Сагимбаев. Также были сняты с должностей замы главы КНБ – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 13 января стало известно, что Масимова также подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий. Также стало известно о задержании Садыкулова и Ергожина. Позже выяснилось, что Масимов и Садыкулов арестованы судом, а делу присвоен гриф «совершенно секретно». 7 февраля КазТАГ сообщал, что под стражу с санкции суда заключен и Ергожин. 8 февраля стало известно, что задержаны директор службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра указанной службы, а 23 февраля – что задержан другой экс-замглавы комитета – Марат Осипов.



10 марта КНБ сообщил, что к выдвинутым ранее обвинениям в адрес Масимова добавились новые – в получении взятки в размере в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур. В доме были найдены крупные суммы наличных в иностранной валюте, предметы роскоши и другие ценности. Редакция КазТАГ оценила имущество Масимова и нашла некоторые расхождения с официальными данными. Кроме того, КазТАГ выяснил, что показанный КНБ дом Масимова ранее был госрезиденцией Назарбаева.



16 марта Токаев заявил, что целью заговора силовиков в январе было смещение руководства страны.