КНБ: Задержаны бывшие руководители Погранслужбы

В Комитете национальной безопасности заявили о задержании бывших руководителей Пограничной службы передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



"22 июня в рамках проводимого КНБ досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ - директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н.Арысбаев и другие лица", - говорится в сообщении.



Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



Напомним, Дархан Дильманов освобожден от должности зампреда КНБ - директора Погранслужбы в начале апреля. Этот пост он занимал с июля 2015 года. В 1998-2015 годах служил на руководящих должностях в Пограничной службе КНБ.



В 2020 году указом Президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.