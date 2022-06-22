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КНБ: Задержаны бывшие руководители Погранслужбы

Просмотров:468 Опубликовано: Сегодня, 18:37
КНБ: Задержаны бывшие руководители Погранслужбы
Иллюстративное фото
В Комитете национальной безопасности заявили о задержании бывших руководителей Пограничной службы передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"22 июня в рамках проводимого КНБ досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ - директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н.Арысбаев и другие лица", - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, Дархан Дильманов освобожден от должности зампреда КНБ - директора Погранслужбы в начале апреля. Этот пост он занимал с июля 2015 года. В 1998-2015 годах служил на руководящих должностях в Пограничной службе КНБ.

В 2020 году указом Президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.


Источник: tengrinews.kz
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