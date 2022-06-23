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Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты

Просмотров:605 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Фото из открытых источников
Экономисты рассказали о влиянии резко подорожавшего по отношению к тенге рубля на цены на товары, поставляемые и заказываемые из России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам дневных торгов на бирже 22 июня средневзвешенный курс российской валюты составил 8,4 тенге. В обменниках Алматы рубль продают по 8,1-8,5 тенге.

Экономист и автор канала Tengenomika Галымжан Айтказин отметил, что для роста кросс-курса тенге по отношению к российскому рублю есть несколько причин. Российская экономика сейчас находится в специфической ситуации. Валюта внутри страны практически свободно не конвертируется, и движение капитала ограничено, а экспортные доходы от продажи энергоносителей являются рекордными. При этом доля импорта из-за санкций значительно сократилась. Для самой российской экономики такой завышенный курс не выгоден, как неоднократно признавали российские чиновники и экономисты, однако никакие меры правительства, такие как отмена обязательства экспортеров конвертировать свои доходы в национальную валюту и частичное снятие ограничений на вывоз валюты в дружественные страны, не помогают изменить ситуацию и компенсировать влияние резко сократившегося импорта из-за рубежа.

В то же время на тенге, помимо рубля, влияют и другие факторы, такие как нестабильный нефтяной рынок - цены то растут, то падают, все еще крепкий индекс доллара (он лишь незначительно ослабел до 104,4). Именно поэтому тенге хоть и немного укрепляется по отношению к доллару, но не так значительно, как рубль.

"Такой рост кросс-курса рубля особенно негативно отражается на казахстанских производителях, закупающих товары и услуги из России. То есть дорожающий рубль оказывает проинфляционное давление на нашу экономику, ослабление обменного курса между нашими валютами перекладывается на итоговую цену товаров и услуг. И это несмотря на то, что в самой России наблюдаются дезинфляционные сигналы из-за падения ажиотажа и укрепления обменного курса рубля к доллару США. Тем не менее замедление цен может быть неустойчивым, так как запасы производителей, особенно тех, которые зависят от импортных поставок, заканчиваются, а импортные каналы поставок еще не успели перестроиться после санкций. Если запасы и дальше будут уменьшаться, то цены на товары будут расти. Как там все обернется, будет ясно только к концу года", - отметил экономист.

По словам Айтказина, особенно остро курсовая разница отражается на промышленных предприятиях, которые зависели от российского оборудования или сырья. Это частично сказывается и на росте цен на некоторые продукты, которые поставлялись в Казахстан из России. Однако по тем же продуктам питания, по словам экономиста, Казахстан в большей степени обеспечивал свои потребности. Пропорционально с упавшим по отношению к рублю курсом могут подорожать стройматериалы, некоторые категории продуктов. В отдельных случаях подорожание связано даже не с курсом, а дефицитом конкретного товара в России и введенным внутри РФ ограничением на экспорт, к примеру как в случае с сахаром.

Также Айтказин отметил, что курсовая разница вряд ли повлияет на цену товаров, которые поставлялись к нам из Европы и других регионов мира через Россию. В этом случае частичный или полный запрет на их поставки в Россию, напротив, может сделать Казахстан привлекательным местом для "параллельного" импорта.

"Если импортерам сейчас невыгодно завозить товары из России, то нашим экспортерам, напротив, выгодно поставлять в Россию. Из-за роста кросс-курса в тенге они получают больше прибыли. Однако в случае с Россией есть и политические риски, связанные со вторичными санкциями. Тем не менее не думаю, что объемы торговли между нашими странами сократятся, скорее, наоборот, возрастут за счет роста потенциального движения товаров в Россию через Казахстан", - добавил автор канала Tengenomika.

Галымжан Айтказин считает, что высокий кросс-курс рубля к тенге, скорее, негативно отражается на Казахстане из-за значительной доли импорта из России.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля до 8 тенге за рубль, с одной стороны, бьет по инфляции в Казахстане, так как наша страна импортировала очень много российских товаров, которые теперь подорожают. Второй конец этой "палки" - для России казахстанские товары подешевели и стали более привлекательными. Это открывает шансы для казахстанских экспортеров нарастить экспорт в Россию, поскольку их продукция, фактически не потеряв в качестве, опустилась в цене.

"Надо понимать, что это палка о двух концах. Российский импорт в нашу страну сейчас ограничен, и российские производители не смогут поставлять к нам продукцию в том же объеме, что и до начала военных действий. Поэтому в данному случае, несмотря на опасения по поводу того, что у нас подорожают российские товары, из России, в принципе, сейчас не могут или не хотят многие из них поставлять. При этом это хорошо для нашего экспорта, особенно если бы мы могли производить и экспортировать больше категорий необходимых сейчас для российского рынка товаров. Для наших экспортеров это может стать стимулом, чтобы нарастить производство", - рассказал Андрей Чеботарев.

Экономист добавил, что наиболее значительно изменение в ценах из-за курсовой разницы смогут почувствовать клиенты интернет-магазинов. В таких маркетплейсах, как OZON, Wildberries, AliExpress (хотя сервис считается китайским, но заказы осуществлялись через российское отделение. - Прим.), хотя цены и были указаны в тенге, но фактически они были привязаны к ценнику в рублях и автоматически корректировались в соответствии с курсом. Из-за этого цены в этих сервисах сразу изменились в полном соответствии с текущей разницей рубля к тенге. У казахстанских интернет-магазинов, которые занимаются реализацией товаров, которые поставляют из России, цены тоже могут измениться, но это займет больше времени.

"Можно сказать, что это не так уж и плохо для нас, так как может стимулировать попытки слезть с иглы российского импорта. Еще до начала этих событий российский импорт занимал 48 процентов от общего объема. Сейчас из-за подорожания российских товаров наши поставщики, возможно, откажутся от них и будут искать альтернативу в том числе путем уменьшения импортозависимости и увеличения местного производства", - добавил финансовый аналитик.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:17
Главная задача у наших экономистов найти красивое объяснение падению курса национальной валюты.
Основные бюджетные поступления у нас от продажи углеводородов.
Почему же при росте их стоимости в России валюта укрепляется, а у нас наоборот?
Не в тот карман идут доходы от продажи госресурсов?
 
 

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