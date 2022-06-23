Новые заводы Tesla теряют миллиарды долларов - Маск

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что нехватка аккумуляторов для электромобилей и проблемы с цепочкой поставок обходятся компании Tesla в миллиарды долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.



Маск сказал, что одной из его самых больших проблем является то, как поддерживать работу заводов Tesla без банкротства. Недавно Tesla открыла заводы в Техасе и Берлине. Крупнейший завод компании находится во Фримонте, штат Калифорния.



"Оба завода в Берлине и Остине сейчас представляют собой гигантские денежные печи. Это действительно похоже на гигантский ревущий звук, который является звуком горящих денег", - сказал Маск в интервью Tesla Owners Silicon Valley, которое было опубликовано в YouTube.



Миллиардер пояснил, что завод компании в Техасе смог произвести лишь "крошечное" количество автомобилей. Он сослался на проблемы с производством батареи 4680, а также на задержки в портах Китая, которые повлияли на поставки ключевых товаров.



"Последние два года были абсолютным кошмаром, связанным с перебоями в цепи поставок, один за другим, и мы еще не вышли из этого состояния", - сказал Маск.



Ранее Tesla потеряла 126 миллиардов в стоимости на фоне беспокойства о финансировании покупки соцсети Twitter Илоном Маском.