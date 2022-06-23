В какие регионы Казахстана будут расселять кандасов и переселенцев

Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнения в постановление правительства «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев», сообщает Zakon.kz.



Так, в список регионов для расселения кандасов добавлена Абайская область.



Также в этот список входят:



Акмолинская область.



Атырауская область.



Восточно-Казахстанская область.



Западно-Казахстанская область.



Костанайская область.



Павлодарская область.



Северо-Казахстанская область.



Список регионов для расселения переселенцев пополнили Абайская и Улытауская область.



В этом списке также:



Восточно-Казахстанская область.



Костанайская область.



Павлодарская область.



Северо-Казахстанская область.



Карагандинская область.



Акмолинская область.



Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 7июля.