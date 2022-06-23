Запрашиваем в других странах - министр Султанов о сахаре

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что Казахстан запрашивает дополнительное количество сахара у других стран, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"350 тысяч тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одними из крупных поставщиков являются Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры. Мы запросили еще 100 тысяч тонн, помимо тех 350 тысяч тонн, которые сегодня уже приняты", - рассказал глава Минторговли в кулуарах правительства.



Султанов отметил, что в данный момент Министерство сельского хозяйства проводит переговоры, расчеты, состыковку индикативных балансов, а также напомнил, что 15 июля в Беларуси состоится следующее заседание совета ЕЭК, где дополнительно будет обсуждаться вопрос поставки сахара.



27 мая в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что в Казахстане нет дефицита сахара.



Ранее сообщалось, что в Уральске сахар исчез с полок магазинов. Там, где его еще можно найти, цена взлетела до 600 тенге за килограмм. Продавцы говорят: поставщики обещают новый завоз со дня на день и, возможно, стоимость сахара-песка снова вырастет.