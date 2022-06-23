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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Запрашиваем в других странах - министр Султанов о сахаре

Просмотров:478 Опубликовано: Сегодня, 10:42
Запрашиваем в других странах - министр Султанов о сахаре
Фото из открытых источников
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что Казахстан запрашивает дополнительное количество сахара у других стран, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"350 тысяч тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одними из крупных поставщиков являются Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры. Мы запросили еще 100 тысяч тонн, помимо тех 350 тысяч тонн, которые сегодня уже приняты", - рассказал глава Минторговли в кулуарах правительства.

Султанов отметил, что в данный момент Министерство сельского хозяйства проводит переговоры, расчеты, состыковку индикативных балансов, а также напомнил, что 15 июля в Беларуси состоится следующее заседание совета ЕЭК, где дополнительно будет обсуждаться вопрос поставки сахара.

27 мая в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что в Казахстане нет дефицита сахара.

Ранее сообщалось, что в Уральске сахар исчез с полок магазинов. Там, где его еще можно найти, цена взлетела до 600 тенге за килограмм. Продавцы говорят: поставщики обещают новый завоз со дня на день и, возможно, стоимость сахара-песка снова вырастет.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ну Ну
  • Ирон
  • синдбад
  • ЁмоЁ
  • Tankushka
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:07
У нас что, сахарная свекла не растет или земельных площадей не хватает?
Или у тех, кто должен решать заблаговременно эти вопросы, тямы не хватает?
 
 

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