«Казахтелеком» уличили в очередных махинациях

Алматы. 23 июня. КазТАГ – Национальный оператор АО «Казахтелеком» занимается сомнительными махинациями на рынке связи и ее действия похожи на мошенничество, сообщает газета «Вечерний Алматы».



«Продолжающаяся по поручению президента Касым-Жомарта Токаева демонополизация экономики Казахстана уже принесла плоды в виде возвращенных государству акций «Казахтелекома». Однако не менее важно, говоря о национальном операторе связи, разобраться со «схемами» заработка монополиста, благодаря которым страдают добросовестные потребители услуг связи. Наше ТОО «Alatay Aqparat» знает об одной такой «схеме» не понаслышке, и всем, кто пользуется услугами национального оператора связи, важно узнать об этой истории», - говорится в материале редакции «Вечерки» в четверг.



Согласно статье, на протяжении многих лет «Казахтелеком» оказывал услуги ТОО «Alatay Aqparat» (до изменения наименования это были ТОО «Газета «Вечерний Алматы» и «Алматы ақшамы»).



«В сентябре 2020 года при мониторинге расходов бухгалтерия ТОО «Alatay Aqparat» обнаружила, что «Казахтелеком» выставляет счета на суммы, несоразмерные оказываемым услугам. За разъяснением компания «Alatay Aqparat» обратилась с письмом в офис национального оператора связи. В АО «Казахтелеком» ответили, но, как говорится, лучше бы они этого не делали. В ответном послании сотрудники «Казахтелекома» указывают, что в ТОО «Alatay Aqparat» подключено 319 (!) телефонных абонентских номеров, плюс на балансе у него числится еще пять, причем по адресу, хорошо известному старым читателям «Вечерки»: проспект Абылай хана, 2, близ вокзала Алматы-2. Так вот, с этого адреса газеты «Вечерний Алматы» и «Алматы ақшамы» съехали еще в 2011 году! Что же касается тех трехсот с лишним абонентов, которые работают в «Alatay Aqparat» и пользуются услугами «Казахтелекома», то здесь необходимо отметить следующее: в штате нашего ТОО числится менее 80 человек, и так было всегда», - подчеркнуло издание.



Появление трех сотен абонентских номеров на балансе «Вечерки» объяснили просто.



«В свое время руководители газет «Вечерний Алматы» и «Алматы акшамы», недовольные качеством интернет-связи, попросили национального оператора что-то сделать с этим. Представители «Казахтелекома» привезли договоры и пообещали, что все проблемы будут решены, как только подпишут документы. Скорость соединения на тот момент составляла 6 Мбит в секунду, что, как вы понимаете, очень мало для коллектива из 80 человек, специализирующегося на производстве контента. После подписания тех самых договоров с «Казахтелекомом», на основании которых компания «Alatay Aqparat» стала обладательницей трех сотен абонентских номеров, скорость соединения увеличилась… всего на 2 Мбит – вместо 6 стало 8 Мбит в секунду, а стоимость услуги возросла до Т480 тыс. в месяц. Учитывая, что физическим лицам «Казахтелеком» предоставляет интернет-связь со скоростью от 100 до 500 Мбит в секунду и всего за Т7 тыс., три сотни абонентских номеров почти за полмиллиона тенге в месяц и с черепашьей скоростью соединения смахивают не на услугу, а на мошенничество», - сказано в сообщении.



Отмечается, что поначалу представители монополиста даже согласились с этими доводами.



«В ходе переговоров ТОО «Alatay Aqparat» и АО «Казахтелеком» были достигнуты договоренности о том, что будет произведен перерасчет. Однако вместо этого в «Казахтелекоме» принялись тянуть резину, пришлось поторопить монополиста очередным письмом. На него был получен ответ, что соответствующий вопрос с перерасчетом вынесен на рассмотрение региональной дирекции телекоммуникации «Алматытелеком». О принятом решении, дескать, вас известят дополнительно. 24 ноября 2020 года в «Казахтелекоме» отчитались, что перерасчет на сумму Т2 297 000 произведен региональной дирекцией. 29 января 2021 года, после завершения «Казахтелекомом» внутренних проверок, национальный оператор связи сообщил, что сумма перерасчета выросла – она составила уже Т8 575 921. Кроме того, руководство ТОО «Alatay Aqparat» заверило, что к виновному работнику и его непосредственному начальнику приняты меры дисциплинарного взыскания», - добавила «Вечерка»,



Издание уточнило, что больше года те самые Т8,5 млн перерасчета не выплачивали.



«В феврале прошлого года в АО «Казахтелеком» была направлена досудебная претензия, но представители монополиста принялись уклоняться от переговоров. После повторной досудебной претензии они заявили, что не собираются возвращать деньги, поскольку не согласны со своими же собственными расчетами. Рассмотрение претензии к «Казахтелекому» в специализированном межрайонном суде Алматы растянулось почти на год. За это время юристы АО «Казахтелеком» сочинили встречный иск на ТОО «Alatay Aqparat» – о взыскании суммы задолженности в Т1,6 млн. Иск поступил в СМЭС в декабре 2021-го, а уже в феврале этого года был удовлетворен. Одновременно с этим СМЭС отказал нашей компании в удовлетворении иска о возврате Т8,5 млн в связи с перерасчетом», - уточнила редакция.



По ее мнению, аргументы суда заслуживают отдельного упоминания.



«Так, чтобы хоть как-то натянуть сову своего решения на глобус логики, суд отказался считать письма из АО «Казахтелеком», где те сами признают махинации и обещают произвести перерасчет, надлежащим доказательством. Дескать, «Казахтелеком» свои же письма потом отозвал. Хотя, согласно Гражданскому кодексу, односторонний отказ от своих обязательств, которые дополнительно были подтверждены письмами с обещаниями перерасчета, не допускается. Несмотря на эти доводы, СМЭС Алматы вынес решение в пользу монополиста, фактически разрешив «Казахтелекому» заниматься предоставлением своим крупным абонентам сомнительных услуг, после чего вымогать оплату. Надеемся, что в пылу борьбы за демонополизацию экономики соответствующие органы проверят и эту часть деятельности национального оператора связи, ведущего себя хуже мошенника», - заключило издание.



Отметим, что ранее в материале «Главу «Казахтелекома» Есекеева уводят от ответственности?» КазТАГ приводил подробности о многочисленных скандалах, в которых в последние годы фигурирует национальный оператор связи.



Напомним, 13 марта стало известно, что в Алматы был задержан и помещен в ИВС по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Кайрат Сатыбалды. Сейчас также проверяется причастность Сатыбалды к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.



14 марта стало известно про обыски в офисах «Казахтелекома», сам оператор отказался комментировать эту информацию, однако ее подтвердили в «антикоре», уточнив, что обыски проходят в столичном и алматинском офисах. 12 апреля стало известно, что почти 30% бывших у фирм Сатыбалды акций «Казахтелекома» вернули в собственность государства в рамках работы по демонополизации.



16 июня агентство по защите и развитию конкуренции предложило комиссии по демонополизации снизить долю «Казахтелекома» в сфере сотовой связи.