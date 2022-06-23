Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в 48 лет
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в Москве. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.
Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунову было 48 лет.
Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы будущая звезда провела в детском доме, где познакомилась с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы «Ласковый май».
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