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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Просмотров:1288 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
Фото: Instagram/yuriy_shatunov
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в 48 лет

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в Москве. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунову было 48 лет.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы будущая звезда провела в детском доме, где познакомилась с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы «Ласковый май».


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
  • Ирон
  • Sportikus
 StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 13:32
Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер
Пусть провожает, розовым взглядом, смотрит вам вслед
Пусть все насмешки терпит твои
Пусть доверяет тайны свои
Больше не надо мне этих бед
 
 

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