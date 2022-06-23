Почему слабеет тенге при дорогой нефти и укреплении рубля - ответ Нацбанка

Традиционно Нацбанк заявлял о зависимости национальной валюты от внешних факторов, основными из которых были стоимость нефти марки Brent и курс российского рубля. Однако сейчас сложилась обратная ситуация, при которой цены на нефть растут, рубль крепнет, а тенге, наоборот, слабеет. Почему так происходит, объяснили в Нацбанке Казахстана в ответе на запрос корреспондента Tengrinews.kz.



Стоимость нефти на мировых рынках в настоящее время сложилась на уровне 109,8 доллара за баррель. Курс российской валюты, по данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), сейчас находится на уровне 8,4 тенге за рубль.



Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, 23 июня равен 454,11 тенге. Только с начала недели курс вырос на 7,2 тенге. За месяц национальная валюта ослабла почти на 30 тенге.



Как пояснили в Нацбанке, рост цен на энергоносители оказывал поддержку тенге в начале месяца. Но преобладающим фактором в динамике тенге стал отток капитала с развивающихся рынков, так называемое бегство капитала, на фоне укрепления доллара США.



"Рост доходности казначейских облигаций США и глобальное укрепление доллара США оказывали давление на валюты многих развивающихся стран. С начала июня динамика валют развивающихся рынков была преимущественно негативной: ослабление бразильского реала - 8,5 процента, турецкой лиры - 5,8 процента, индонезийской рупии, мексиканского песо и южноафриканского ранда составило порядка 2 процентов, при этом индекс валют развивающихся стран J.P. Morgan снизился на 1,7 процента", - пояснили в Нацбанке.



Среди внутренних факторов давление на тенге оказывали выплаты дивидендов крупными компаниями и сохраняющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций.



Поддержку тенге оказывают операции по конвертации средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет, а также продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.



"В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - указали в НБ.



Что касается рубля, по данным Нацбанка Казахстана, здесь сыграли меры контроля за движением капитала, принятые Россией, в частности, обязательная продажа экспортерами части валютной выручки, запрет на вывод капитала из страны и другие.



"Большее укрепление курса рубля по сравнению с тенге привело к изменению паритета тенге-рубль. Такое смещение паритета не было обусловлено фундаментальными изменениями во взаимной торговле или структурах экономик России и Казахстана.



Тенге не укрепился так же сильно, как рубль, потому что укрепление рубля связано с очень специфическими факторами, не имеющими прямого влияния на нашу национальную валюту", - пояснили в НБ.



Корреспондент Tengrinews.kz спросил, рассматривает ли Нацбанк вероятность, что курс рубля достигнет 10 тенге. В Нацбанке ответили, что не имеют ориентиров по обменному курсу и не прогнозируют его значения.



"В отношении дальнейшей ситуации с курсом рубля и тенге Национальный банк не ставит перед собой цель вмешиваться в рыночное курсообразование тенге. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены.



Национальный банк остается приверженным в валютной политике принципам свободного плавания обменного курса. Гибкий курс тенге позволяет обеспечить сохранность золотовалютных резервов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора", - заявили в Нацбанке.



Однако НБ оставил за собой право в исключительных случаях проводить разовые интервенции на внутреннем валютном рынке в целях сглаживания резких колебаний обменного курса, восстановления доверия к рынку и механизмам определения цен.