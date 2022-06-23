Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 40 лет

Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании подготовила отчет, согласно которому уровень инфляции в стране по итогам мая 2022 года достиг 9,1%, сообщает Zakon.kz.



Как подчеркивают аналитики, это самый высокий показатель за последние 40 лет. Они также уточняют, что это является самым высоким значением среди стран «Большой семерки» (G7).



В отчете дополнительно сказано, что в апреле цены в стране выросли в среднем на 9%.



Прежде всего, на рост инфляции повлияло повышение цен на электроэнергию и топливо. Кроме того, внесли вклад растущие цены на продукты питания и безалкогольные напитки.



На фоне рекордной инфляции курс фунта стерлинга упал ниже 1,22 доллара.



Тем временем Банк Англии повышает ключевую ставку. Однако, по данным экспертов, Великобританию ждет высокая инфляция и рецессия.