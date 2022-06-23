Данные по ущербу телеканалу «Евразия» на Т8,1 млрд рекомендовали передать правоохранителям

Астана. 23 июня. КазТАГ – Материалы по ущербу ТОО «Евразия+ОРТ» («Первый канал «Евразия») на Т8,1 млрд рекомендовали передать правоохранителям, сообщает Kazakh24.info.



«По итогам аудиторского заключения, руководителю аппарата Счетного комитета было рекомендовано «в установленном порядке передать в правоохранительные органы для принятия процессуального решения материалы государственного аудита по фактам причиненного ущерба в виде потери активов ТОО «Евразия+ОРТ» в сумме Т8 109,9 млн, в связи с погашением займа частной компании ТОО «Алаң». Таким образом, есть вероятность, что в скором будущем нас ждет очередное громкое уголовное дело», - говорится в сообщении в четверг.



Издание отмечает, что в феврале 2007 года Рахат Алиев, тогда посол Республики Казахстан в Австрии, признался, что он и его супруга Дарига Назарбаева являются владельцами акций ряда СМИ.



«В его медиа-империю входили АО «Хабар», АО «Евразия+ОРТ», АО «Алма ТВ», АО «НТК», газета «Караван», АО «КТК», радио «Европа плюс», «Русское радио», «Радио ретро», «Айна ТВ», «КазЦентр ТВ», рекламные агентства «ТВ Медиа наружная реклама», «TV Media Agency», «БИГ идея Групп», а также транслирующие компании АО «КВК-Казахстанская вещательная корпорация», АО «Казахстанские телекоммуникации». Известно это стало позже, в ходе расследования убийства экс-министра информации, оппозиционного деятеля Алтынбека Сарсенбаева в 2013 году. К тому времени зять Нурсултана Назарбаева уже давно жил за границей, скрываясь от правосудия. В Австрию он бежал еще в мае 2007 года, когда против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в похищении топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. После передачи ими долей в капитале финансовой организации, Алиев убил обоих», - напоминает издание.



Впоследствии стало известно, что Рахат Алиев использовал свою медиа-империю, как и «Нурбанк» для отмывания нелегальных финансов.



«К примеру, в мае 2007 года с личного счета мужа Дариги Назарбаевой в ОАО «Нурбанк» на расчетный счет «КВК – Казахстанская вещательная компания» поступила финансовая помощь в размере почти Т5,5 млрд. Деньги были перечислены на расчетный счет ливанской компании «Interasia SAT S.A.L.» для оказания информационных услуг. Правда, никаких услуг оказано так и не было. Более того, АО «КВК – Казахстанская вещательная компания» уклонилось от уплаты налогов на сумму около Т686 млн. Из Ливана большая часть этих денег по фиктивным договорам за оказание консультационных услуг перетекла на счета австрийских компаний, учредителем которых был Алиев. По оперативным данным, только в 2005 году на счета компаний Алиева в Австрии было переведено более $60 млн. Оттуда средства возвращались в Казахстан уже «чистыми» и шли на развитие бизнеса», - отмечается в публикации.



Также отмечено, что после бегства Алиева в Вену доля в «Нурбанке» перешла Дариге Назарбаевой и сыну Нурали Алиеву. Из состава совета директоров они вышли только в 2010 году, продав доли (в совокупности 56,69% акций) Софье Сарсеновой.



«Дочери Елбасы удалось удержать в своих руках и значительную часть медиа-империи. В том числе, она сохранила контроль над телеканалом «Евразия+ОРТ». С 2004 года до июня 2007 года Дарига Назарбаева являлась депутатом мажилиса по списку от партии «Асар», в том числе с февраля 2005 года – руководила депутатской группой «Аймақ». Ее неизменным помощником в то время был Сергей Киселев, занимавший пост зампреда «Асара», а в октябре 2004 года также влившийся в состав мажилиса. В 2007 году на волне скандала Дарига Назарбаева на пару лет покинула большую политику, заняв пост директора Фонда первого президента РК. Киселев же перебрался в кресло гендиректора ТОО «Евразия+ОРТ» (телеканал «Первый канал «Евразия»). А в 2008 году ландромат Рахата Алиева снова ожил. Известно это стало только в этом году, благодаря аудиторскому заключению счетного комитета, изучившего «эффективность реализации мер по проведению государственной информационной политики и управления активами подведомственных министерству информации и общественного развития Республики Казахстан организаций», - сказано в сообщении.



Из документа выяснилось, что 7 ноября 2008 года некое ТОО «Алаң» получило в АО «НурБанк» (который к тому времени на 56,69% принадлежал Назарбаевой и Алиеву) кредит в сумме Т9 586,4 млн под смешную ставку – всего лишь 10% годовых.



«Впрочем, возвращать эти деньги компания явно не собиралась. 8 ноября того же года ТОО «Алаң» предоставило заем компании Borellis Investment Corp., зарегистрированной в Британских Виргинских Островах на сумму 50,8 млн фунтов стерлингов (примерно Т9,144 млрд – курс фунта стерлинга в ноябре 2008 года составлял в среднем Т180). Как отмечается в аудиторском заключении счетного комитета, позже 9 февраля 2009 года между ТОО «Алаң», АО «НурБанк» и ТОО «Евразия+ОРТ» заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве, согласно которому ТОО «Алаң» уступило ТОО «Евразия+ОРТ» все права и требования по договору займа от 7 ноября 2008 года. Гендиректором телеканала, напомним, в то время был Сергей Киселев, ставленник Дариги Назарбаевой», - уточняется в материале.



Сообщается, что «эта «сделка века», по которой ТОО «Евразия+ОРТ» взяло на себя чужой долг, закончилась для телеканала немыслимыми убытками».



«В приступе непонятной щедрости 26 декабря 2014 года компания под предлогом истечения срока исковой давности списала «неудовлетворенную компанией Borellis Investment Corp. дебиторскую задолженность в сумме Т15 811,2 млн (62,4 млн английских фунтов стерлингов)». При этом долг перед «Нурбанком» остался. Так что «Первый канал «Евразия» по сей день продолжает погашать основной долг по займу в сумме Т6 254,8 млн. Как отмечается в заключении счетного комитета, по итогам 2021 года остаток долга составил Т3,3 млрд», - добавляет СМИ.



По информации аудиторов, сумма выплаченного вознаграждения за 2018-2021 годы составила Т1 855,1 млн.



«В итоге ущерб «Первого канала «Евразия» в виде потери активов, установленный аудиторами, был оценен более чем в 8,1 млрд тенге. Эту сумму, как подчеркнули ревизоры, внучка АО «Казахстан» потратила на погашение основного долга и вознаграждения займа, полученной частной компаний, не имеющего никакого отношения к деятельности телеканала», - говорится в публикации.



При этом издание обращает внимание на то, что «Первый канал «Евразия», как и другие госСМИ, субсидируются из бюджета. В частности, по данным счетного комитета, с 2019 по 2021 годы на проведение госинформполитики было направлено более Т153 млрд.



«Наибольший удельный вес выделенных бюджетных средств по проведению госинформполитики (79,4 %) приходится на три подведомственные министерству организации, в том числе: АО «Казтелерадио» – Т9 059,5 млн тенге (5,6%), АО «Хабар» – Т51 173,5 млн тенге (31,4%), АО «Казахстан» – Т69 072,0 млн тенге (42,4%)», - сказано в заключении.