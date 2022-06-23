Китайский лидер Си Цзиньпин высказался о войне в Украине и наложенных на Россию санкциях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OBOZREVATEL.



"Украинский кризис снова забил тревогу для человечества. Страны обязательно столкнутся с трудностями в плане безопасности, если будут слепо верить в свою силу, расширять военные союзы и искать собственную безопасность за счет других", - сказал председатель КНР в своем выступлении в формате видеосвязи на саммите лидеров стран БРИКС.



"Политизация мировой экономики, использование ее в своих интересах, превращение ее в оружие, использование доминирующего положения в мировой финансовой системе для огульных санкций только вредят другим и самому себе. Из-за таких шагов страдают люди по всему свету", - заявил Си Цзиньпин.



В своей речи глава Китая по традиции не стал употреблять слово "война", заменяя его эвфемизмом "кризис". Пекин занимает позицию нейтралитета с момента начала вторжения России в Украину, при этом отказываясь критиковать Москву или называть ее действия войной, а также осуждает санкции США против России.