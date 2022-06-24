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Программистов для решения боевых задач ищет Минобороны

Просмотров:375 Опубликовано: Сегодня, 10:01
Программистов для решения боевых задач ищет Минобороны
Фото из открытых источников
Министерство обороны планирует создать резерв из IT-специалистов из гражданской сферы, которых будут привлекать к решению боевых задач в киберпространстве. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Проект "IT-специалисты в армии" мы планируем реализовать вне Вооруженных сил с участием конкурентных специалистов из гражданской сферы. Замысел направлен на создание резерва из профессионалов, постоянно занятых в сфере IT-услуг, для их привлечения в случае необходимости к решению боевых задач в киберпространстве. Инициатива позволит осуществлять оперативное реагирование, профессиональную поддержку и координацию войск с помощью информационных технологий", - рассказал Ахмедиев.

По его словам, эту задачу планируют реализовать к 2024 году.

"Кроме того, для оптимизации и повышения эффективности армии в состав управлений главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих родами войск и региональных командований будут введены должности "цифровых офицеров", так называемых CDTO (chief digital transformation officer. - Прим.). Эта мера позволит непрерывно внедрять в жизнедеятельность Вооруженных сил процессы информационных технологий и инноваций. Она также скажется на эффективности набора, удержания, обучения, профессиональной подготовки и развития IT-специалистов в армии", - заверил замминистра.


Источник: Tengrinews.kz
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